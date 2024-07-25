В Грузии преследуют добровольцев, сражавшихся на стороне Украины

Грузинские добровольцы в Украине. Фото иллюстративный: Милитарный

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) воспроизводит стандартные информационные операции Кремля, направленные против деятелей грузинской оппозиции и бывших украинских правоохранителей. В частности, сообщается о якобы попытке государственного переворота в стране.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны в четверг, 25 июля.

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Преследование проукраинских добровольцев

Недавно СГБ объявила, что расследует действия "бывших чиновников правительства Грузии" и "бывших сотрудников украинских правоохранительных органов" за организацию и финансирование попыток насильственного свержения власти в стране и террористических актов, в том числе подготовку к убийству грузинского пророссийского политика Бидзина Иванишвили.

Также СГБ недавно предъявила обвинение нескольким грузинским добровольцам, воевавшим в Украине на стороне ВСУ, в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".

Командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили заявил, что власти Грузии объявили в розыск около 300 граждан страны, служивших добровольцами в Грузинском легионе. При этом он не уточнил, в каких преступлениях обвиняются добровольцы этого подразделения. Также грузинские спецслужбы уже объявили, что грузинские добровольцы за границей являются "иноагентами".

Заявление о попытке переворота

Еще в сентябре 2023 года СГБ обнародовала необоснованные заявления о том, что бывшие грузинские чиновники, сотрудники украинской военной разведки грузинского происхождения и грузины, воюющие бок о бок с украинскими силами в Украине, готовили насильственный переворот.

Напомним, что Кремль регулярно использует нарратив о "насильственном перевороте" в Украине, чтобы исказить Революцию Достоинства 2014 года и протесты за интеграцию страны в Европейский Союз. Таким образом, заявления СГБ все больше похожи на риторику Кремля.

Ранее мы уже писали, что СГБ недавно вызвала на допрос несколько граждан Грузии, которые служили добровольцами на стороне украинских войск. Их обвиняют в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".

Напомним, в Украине в понедельник, 15 июля, погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили. Боец скончался во Львовском военном госпитале от ран.