У Gmail змінилися правила користування — деталі

Пошта Gmail у телефоні. Фото: Shutterstock

Компанія Google оголосила про нові заходи боротьби зі спамом на своєму поштовому сервісі Gmail. Зміни, які можуть вплинути на звичайних користувачів, набирають чинності з лютого 2024 року.

Про це повідомляє видання iTech.ua у четвер, 15 лютого.

Читайте також:

Зміни у Gmail

Тепер Google обмежуватиме можливість використання Gmail для тих, хто надсилає понад п'ять тисяч повідомлень на день на адреси в домені @gmail.com. Важливою умовою є наявність у кожному такому листі доступного посилання для відписки. Відсутність такого посилання призведе до тимчасового блокування надсилання листів, а в подальшому може призвести до повного блокування облікового запису.

Google фільтруватиме поштовий трафік, який не відповідає вимогам. Відправники розсилок повинні будуть отримувати дозвіл від одержувачів на отримання повідомлень і надавати Google підтвердження згоди одержувачів на листи.

Кого торкнуться нові правила

Ці правила в першу чергу стосуються користувачів Google Workspace, сервісу від Google, орієнтованого на організації та індивідуальних підприємців. Імовірно, нові правила дозволять користувачам Gmail ефективніше захищатись від небажаних повідомлень та полегшать процес видалення спаму.

Нагадаємо, росіяни почали блокувати доступ до сервісів Google на окупованих територіях України. Таким чином окупанти змушують місцевих жителів перейти на "російський аналог".

Раніше Google погодилася виплатити 350 млн доларів США для того, щоб врегулювати судовий позов у справі нестачі в системі безпеки особистих даних користувачів вебсайту соцмережі Google Plus.