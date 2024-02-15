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В Gmail изменились правила пользования — подробности

15 февраля 2024 14:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Gmail изменились правила пользования — подробности
Почта Gmail в телефоне. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Компания Google объявила о новых мерах борьбы со спамом на своем почтовом сервисе Gmail. Изменения, которые могут повлиять на обычных пользователей, вступают в силу с февраля 2024 года.

Об этом сообщает издание iTech.ua в четверг, 15 февраля.

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Изменения в Gmail

Теперь Google будет ограничивать возможность использования Gmail для тех, кто отправляет свыше пяти тысяч сообщений в день на адреса в домене @gmail.com. Важным условием является наличие в каждом таком письме легкодоступной ссылки для отписки. Отсутствие такой ссылки приведет к временной блокировке отправки писем, а в дальнейшем может привести к полной блокировке аккаунта. 

Google будет фильтровать почтовый трафик, который не соответствует требованиям. Отправители рассылок должны будут получать разрешение от получателей на получение сообщений и предоставлять Google подтверждение согласия получателей на их письма.

Кого затронут новые правила

Эти правила в первую очередь затронут пользователей Google Workspace, сервиса от Google, ориентированного на организации и индивидуальных предпринимателей. Предположительно, новые правила позволят пользователям Gmail эффективнее защищаться от нежелательных сообщений и облегчат процесс удаления спама.

Напомним, россияне начали блокировать доступ к сервисам Google на  оккупированных территориях Украины. Таким образом, оккупанты вынуждают местных жителей перейти на "российский аналог".

Ранее Google согласилась выплатить 350 млн долларов США, для того чтобы урегулировать судебный иск по делу недостатка в системе безопасности личных данных пользователей веб-сайта соцсети Google Plus.

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