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У Франції знайшлись 120 "зайвих" колісних БМП VBCI — чи дістанеться щось Україні

18 березня 2024 10:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Франції знайшлись 120 "зайвих" колісних БМП VBCI — чи дістанеться щось Україні
БМП VBCI Philoctetes. Фото: NEXTER
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Французька оборонна компанія Nexter вирішила запропонувати армії Греції кількість колісних броньованих машин VBCI Philoctetes. Пропозиція включає в себе 200 модернізованих бронемашин, роботи з якими будуть виконуватися спільно з грецькою оборонною промисловістю.

Про це пише французький портал Opex360.

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Відповідно до інформації, французи також пропонують поставити Греції 50 спеціалізованих бронемашин на базі VBCI, призначених для командно-штабної, санітарної та артилерійської розвідки.

У першій фазі угоди Nexter пропонує поставити Греції 125 вживаних колісних бронемашин VBCI, які потім будуть модернізовані на грецьких потужностях до стандарту Philoctetes.

Варто відзначити, що на даний момент колісні БМП VBCI має у своїй розпорядженні французької армії із загальною кількістю 628 таких машин. Отже, якщо угода буде реалізована, то французькі армії значно позбуться значної частини своїх колісних бронемашин.

Що відомо про колісну БМП VBCI

Колісна бронемашина VBCI вже успішно використовувалася у війнах місії французької армії в Афганістані, Малі та Нігерії, демонструючи високу ефективність. Модернізована версія VBCI Philoctetes отримала посилене озброєння, зокрема 40-мм автоматичну гармату та пускову установку під протитанкові ракети MMP Akeron.

Нагадаємо, що Франція, Польща та Німеччина не відправлятимуть в Україну армійські контингенти для ескалації конфлікту. Натомість Україна отримуватиме посилену військову та фінансову допомогу.

Також ми писали про те, що радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі зазначив, що Україні не вистачає боєприпасів на передовій. Тому Збройні сили змушені відходити на другу та третю лінії оборони в Донецькій області.

Франція
зброя
Греція
військова допомога
військова техніка

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