У Франції знайшлись 120 "зайвих" колісних БМП VBCI — чи дістанеться щось Україні

БМП VBCI Philoctetes. Фото: NEXTER

Французька оборонна компанія Nexter вирішила запропонувати армії Греції кількість колісних броньованих машин VBCI Philoctetes. Пропозиція включає в себе 200 модернізованих бронемашин, роботи з якими будуть виконуватися спільно з грецькою оборонною промисловістю.

Про це пише французький портал Opex360.

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Відповідно до інформації, французи також пропонують поставити Греції 50 спеціалізованих бронемашин на базі VBCI, призначених для командно-штабної, санітарної та артилерійської розвідки.

У першій фазі угоди Nexter пропонує поставити Греції 125 вживаних колісних бронемашин VBCI, які потім будуть модернізовані на грецьких потужностях до стандарту Philoctetes.

Варто відзначити, що на даний момент колісні БМП VBCI має у своїй розпорядженні французької армії із загальною кількістю 628 таких машин. Отже, якщо угода буде реалізована, то французькі армії значно позбуться значної частини своїх колісних бронемашин.

Що відомо про колісну БМП VBCI

Колісна бронемашина VBCI вже успішно використовувалася у війнах місії французької армії в Афганістані, Малі та Нігерії, демонструючи високу ефективність. Модернізована версія VBCI Philoctetes отримала посилене озброєння, зокрема 40-мм автоматичну гармату та пускову установку під протитанкові ракети MMP Akeron.

Нагадаємо, що Франція, Польща та Німеччина не відправлятимуть в Україну армійські контингенти для ескалації конфлікту. Натомість Україна отримуватиме посилену військову та фінансову допомогу.

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