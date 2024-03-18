Во Франции нашлись 120 "лишних" колесных БМП VBCI — достанется ли что-нибудь Украине
Французская оборонная компания Nexter решила предложить армии Греции количество колесных бронированных машин VBCI Philoctetes. Предложение включает в себя 200 модернизированных бронемашин , работы с которыми будут выполняться совместно с греческой оборонной промышленностью.
Об этом пишет французский портал Opex360.
Поставки БМП от Франции
Согласно информации, французы также предлагают поставить Греции 50 специализированных бронемашин на базе VBCI, предназначенных для командно-штабной, санитарной и артиллерийской разведки.
В первой фазе сделки Nexter предлагает поставить Греции 125 б/у колесных бронемашин VBCI, которые затем будут модернизированы на греческих мощностях к стандарту Philoctetes.
Стоит отметить, что на данный момент колесные БМП VBCI располагают французской армией с общим количеством 628 таких машин. Следовательно, если сделка будет реализована, то французская армия значительно избавится от значительной части своих колесных бронемашин.
Что известно о колесной БМП VBCI
Колесная бронемашина VBCI уже успешно использовалась в войнах миссии французской армии в Афганистане, Мали и Нигерии, демонстрируя высокую эффективность. Модернизированная версия VBCI Philoctetes получила усиленное вооружение, в том числе 40-мм автоматическую пушку и пусковую установку под противотанковые ракеты MMP Akeron.
Напомним, что Франция, Польша и Германия не будут отправлять в Украину армейские контингенты для эскалации конфликта. Украина будет получать усиленную военную и финансовую помощь .
Также мы писали о том, что советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби отметил, что Украине не хватает боеприпасов на передовой. Поэтому вооруженные силы вынуждены отходить на вторую и третью линии обороны в Донецкой области.
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