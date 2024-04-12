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У Франції висловились щодо військової допомоги Україні

12 квітня 2024 08:19
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У Франції висловились щодо військової допомоги Україні
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь. Фото: AP Photo/Francois Mori
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що його країні, НАТО та ЄС потрібно докласти більше зусиль для допомоги Україні та не дозволити Росії виграти війну. За його словами, липневий саміт НАТО у Вашингтоні буде дуже важливим для продовження підтримки нашій державі.

Про це Габріель Атталь сказав в інтерв'ю телеканалу CBC

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Позиція Франції щодо військової допомоги Україні

Атталь погодився зі словами прем'єра Польща Дональда Туска про те, що Європа сьогодні перебуває на порозі нової війни та підкреслив, що Франція буде допомагати Києву та робити все можливе для підтримки та військового потенціалу України, оскільки у разі поразки нашої держави, війна розповсюдиться на всі інші країни ЄС.

Він додав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії багато людей вважали, що Україна не зможе протистояти з таким ворогом. Але вже два роки увесь світ бачить опір українців та їхню сміливість. За словами прем'єра Франції, значною мірою це стало можливим завдяки підтримці України з боку ЄС.

"Франція вже виділила сім млрд євро на військову допомогу Україні та буде продовжувати допомогу для опору Росії. В ЄС розуміють усю складність і загрозу ситуації, адже у разі поразки України, наступними цілями Кремля стануть країни ЄС, зокрема Польща", — сказав Атталь. 

Він наголосив, що країнам НАТО, ЄС та іншим потрібно посилити підтримку та слід робити набагато більше, адже зараз уся російська економіка спрямована на війну. На його думку, липневий саміт НАТО у Вашингтоні буде дуже важливим для продовження нашої підтримки України. Росії не можна дозволити виграти цю війну.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емануель Макрон домовився з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком продовжити координацію з метою посилення військової підтримки України. Вони пообіцяли посилити ППО та надати боєприпаси нашій державі. 

Крім того, міністри закордонних справ вищезгаданих країн закликали спікера Палати представників США Майка Джонсона якнайшвидше схвалити пакет військової допомоги для України на суму 60 мільярдів доларів. Лідери Франції та Британії попередили про загрозу, якщо цього не станеться. 

Франція
НАТО
військова допомога
війна в Україні
фронт

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