Во Франции высказались относительно военной помощи Украине

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Фото: AP Photo/Francois Mori

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что его стране, НАТО и ЕС нужно приложить больше усилий для помощи Украине и не разрешить России выиграть войну. По его словам, июльский саммит НАТО в Вашингтоне будет очень важен для продолжения поддержки нашему государству.

Об этом Габриэль Атталь сказал в интервью телеканалу CBC.

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Атталь согласился со словами премьера Польши Дональда Туска о том, что Европа сегодня находится на пороге новой войны и подчеркнул, что Франция будет помогать Киеву и делать все возможное для поддержки и военного потенциала Украины, поскольку в случае поражения нашего государства война распространится на все остальные страны ЕС.

Он добавил, что в начале полномасштабного вторжения России многие считали, что Украина не сможет противостоять с таким врагом. Но уже два года весь мир видит сопротивление украинцев и их смелость. По словам премьера Франции, это в значительной степени стало возможным благодаря поддержке Украины со стороны ЕС.

"Франция уже выделила семь млрд евро на военную помощь Украине и будет продолжать помощь для сопротивления России. В ЕС понимают всю сложность и угрозу ситуации, ведь в случае поражения Украины следующими целями Кремля станут страны ЕС, в частности Польша" , — сказал Атталь.

Он подчеркнул, что странам НАТО, ЕС и другим нужно усилить поддержку и нужно делать гораздо больше, ведь сейчас вся российская экономика направлена на войну. По его мнению, июльский саммит НАТО в Вашингтоне будет очень важен для продолжения нашей поддержки Украины. России нельзя позволить выиграть эту войну.

Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон договорился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком продолжить координацию с целью усиления военной поддержки Украины. Они пообещали усилить ПВО и предоставить боеприпасы нашему государству.

Кроме того, министры иностранных дел вышеупомянутых стран призвали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее одобрить пакет военной помощи для Украины на сумму 60 миллиардов долларов. Лидеры Франции и Британии предупредили об угрозе, если этого не произойдет.