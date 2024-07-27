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У Франції відбулися диверсії на залізниці перед Олімпіадою — перебої у русі потягів затягнуться

27 липня 2024 21:54
Валерія Барановська - редактор
Диверсія у Франції — перебої у русі поїздів триватимуть декілька днів
Купа пасажирів на вокзалах Франції. Фото: Renaud Muselier
Валерія Барановська - редактор

У Франції сталася масштабна диверсія на магістралях швидкісних поїздів TGV, що призвело до серйозних перебоїв у русі поїздів на значній території країни. Інцидент може торкнутися близько 800 000 пасажирів і триватиме протягом усього вікенду.

Про це повідомило видання The Financial Times у суботу, 27 липня.

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У п'ятницю, 26 липня, напередодні Олімпіади-2024 у Франції відбулася масштабна диверсія, якої зазнала мережа французьких швидкісних потягів TGV. Після інциденту оператор високошвидкісних залізниць SNCF був вимушений зупинити рух на значній території країни. Це сталося через серії підпалів на магістралях, що пов'язують Париж з атлантичним узбережжям, північ і сходом країни. 

Стало відомо, що перебої у русі поїздів збережуться протягом усього вікенду. Гендиректор SNCF Жан-П'єр Фаранду заявив, що це може торкнутися близько 800 000 пасажирів.

За його словами, було одночасно скоєно три підпали та пошкоджено труби, в яких прокладено електричні кабелі. Також поряд із місцем загоряння було знайдено горючі матеріали.

Оператор поїздів Eurostar також повідомив про затримки рейсів з Лондона у зв'язку з падінням напруги на французькій залізничній магістралі.

Ми повідомляли, що у Франції диверсанти атакували мережу високошвидкісних поїздів TGV та спричинили хаос на найбільш завантажених залізничних лініях країни. 

Раніше ми повідомляли, що за декілька годин до старту першого турніру в рамках Олімпійських Ігор-2024 у Парижі оголошено терористичну загрозу. Поліція оточила підходи до стадіону "Парк де Пренс" та прилеглі вулиці.

Франція поїзди вокзали Олександр Трухін диверсія Олімпіада-2024

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