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Во Франции были диверсии на железной дороге перед Олимпиадой — перебои в движении поездов затянутся

27 июля 2024 21:54
Валерия Барановская - редактор
Диверсия во Франции — перебои в движении поездов будут продолжаться несколько дней
Куча пассажиров на вокзалах Франции. Фото: Renaud Muselier
Валерия Барановская - редактор

Во Франции произошла масштабная диверсия на магистралях скоростных поездов TGV, что повлекло за собой серьезные перебои в движении поездов на значительной территории страны. Инцидент может затронуть около 800 000 пассажиров и будет продолжаться в течение всего уик-энда.

Об этом сообщило издание The Financial Times в субботу, 27 июля.

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Во Франции продолжаются перебои в движении поездов в результате диверсии

В пятницу, 26 июля, в преддверии Олимпиады-2024 во Франции состоялась масштабная диверсия , которой испытала сеть французских скоростных поездов TGV. После инцидента оператор высокоскоростных железных дорог SNCF вынужден был остановить движение на значительной территории страны. Это произошло из-за серии поджогов на магистралях, связывающих Париж с атлантическим побережьем, севером и востоком страны.

Стало известно, что перебои в движении поездов сохранятся на протяжении всего уик-энда. Гендиректор SNCF Жан-Пьер Фаранду заявил, что это может затронуть около 800 000 пассажиров.

По его словам, было одновременно совершено три поджога и повреждены трубы, в которых проложены электрические кабели. Также рядом с местом возгорания были обнаружены горючие материалы.

Оператор поездов Eurostar также сообщил о задержках рейсов из Лондона в связи с падением напряжения на французской железнодорожной магистрали.

Мы сообщали, что во Франции диверсанты атаковали сеть высокоскоростных поездов TGV и вызвали хаос на наиболее загруженных железнодорожных линиях страны.

Ранее мы сообщали, что за несколько часов до старта первого турнира в рамках Олимпийских Игр-2024 в Париже объявлена террористическая угроза . Полиция оцепила подходы к стадиону "Парк де Пренс" и близлежащие улицы.

Франция поезда вокзалы Александр Трухин диверсия Олимпиада-2024

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