Олімпіада-2024 у Парижі — у Франції сталася диверсія

Люди на пероні швидкісної залізниці. Фото: Reuters

У Франції диверсанти атакували мережу високошвидкісних поїздів TGV та спричинили хаос на найбільш завантажених залізничних лініях країни. Зловмисники пошкодили сигнальні коробки вздовж ліній, що з’єднують Париж із такими містами, як Лілль, Бордо та Страсбург.

Про це повідомляє видання Reuters у п'ятницю, 26 липня.

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Диверсія напередодні Олімпіади-2024

Скоординований саботаж відбувся у п'ятницю вранці напередодні початку Олімпійських ігор в Парижі. Злочинні дії відбулися попри масштабні заходи безпеки за участі десятків тисяч правоохоронців і військових.

Національна компанія французьких залізниць (SNCF) повідомила, що вандали пошкодили сигнальні панелі вздовж ліній, що з’єднують Париж із такими містами, як Лілль на півночі, Бордо на заході та Страсбург на сході. Напад на лінію Париж-Марсель вдалося запобігти.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за ці диверсії. Два джерела в службах безпеки заявили, що такі дії характерні для лівих бойовиків або екологічних активістів, проте робити якісь висновки зарано.

Прем'єр-міністр країни Габріель Аттал відмовився коментувати цю ситуацію.

"Розслідування почалося, я закликаю всіх бути обережними. Ми знаємо, що ця операція була підготовлена, скоординована, а цілями були транспортні центри. Це свідчить про певне знання мережі, яке дає змогу завдати чіткого удару", — заявив глава уряду.

Заходи безпеки з нагоди Олімпіади-2024

Франція розгортає 45 тисяч правоохоронців, 10 тисяч військових і 2 дві тисячі приватних агентів безпеки для забезпечення церемонії відкриття Олімпійських ігор.

На дахах будинків перебуватимуть снайпери, а з повітря за ситуацією спостерігатимуть дрони.

Раніше ми повідомляли, що за декілька годин до старту першого турніру в рамках Олімпійських Ігор-2024 у Парижі оголошено терористичну загрозу. Поліція оточила підходи до стадіону "Парк де Пренс" та прилеглі вулиці.

У Парижі 26 липня стартують Олімпійські ігри. Організатори турніру та міська влада зараз завершують останні приготування до турніру. Однією з проблем Парижа стала велика кількість безпритульних.