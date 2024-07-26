Олимпиада-2024 в Париже - во Франции произошла диверсия

Люди на перроне скоростной железной дороги. Фото: Reuters

Во Франции диверсанты атаковали сеть высокоскоростных поездов TGV и вызвали хаос на наиболее загруженных железнодорожных линиях страны. Злоумышленники повредили сигнальные панели вдоль линий, соединяющих Париж с такими городами, как Лилль, Бордо и Страсбург.

Об этом сообщает издание Reuters в пятницу, 26 июля.

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Диверсия в преддверии Олимпиады-2024

Скоординированный саботаж состоялся в пятницу утром в преддверии начала Олимпийских игр в Париже. Преступные действия произошли, несмотря на масштабные меры безопасности с участием десятков тысяч правоохранителей и военных.

Национальная компания французских железных дорог (SNCF) сообщила, что вандалы повредили сигнальные панели вдоль линий, соединяющих Париж с такими городами как Лилль на севере, Бордо на западе и Страсбург на востоке. Нападение на линию Париж-Марсель удалось предотвратить.

Пока никто не взял на себя ответственности за эти диверсии. Два источника в службах безопасности заявили, что такие действия характерны для левых боевиков или экологических активистов, однако выводы делать рано.

Премьер-министр страны Габриэль Аттал отказался комментировать данную ситуацию.

"Расследование началось, я призываю всех быть осторожными. Мы знаем, что эта операция была подготовлена, скоординирована, а целями были транспортные центры. Это свидетельствует об определенном знании сети, которое позволяет нанести четкий удар", — заявил глава правительства.

Меры безопасности по случаю Олимпиады-2024

Франция разворачивает 45 тысяч правоохранителей, 10 тысяч военных и 2 две тысячи частных агентов безопасности для обеспечения церемонии открытия Олимпийских игр.

На крышах домов будут находиться снайперы, а с воздуха за ситуацией будут наблюдать дроны.

Ранее мы сообщали, что за несколько часов до старта первого турнира в рамках Олимпийских Игр-2024 в Париже объявлена террористическая угроза. Полиция оцепила подходы к стадиону "Парк де Пренс" и близлежащие улицы.

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