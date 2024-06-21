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У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили

21 червня 2024 05:52
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Виставка зброї Eurosatory у Франції
Міжнародна виставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

На виставці Eurosatory у Франції представили понад 2000 експонатів оборонно-промислового комплексу із 62 країн світу. Представила власні розробки й Україна.

Детальніше читайте в матеріалі Новини.LIVE. 

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Виставка ОПК Eurosatory у Франції

Eurosatory — це виставка оборонної промисловості, яка проходить кожні два роки. На ній свої інноваційні розробки представляють стартапери, приватні та державні комипанії з різних країн світу.

  • У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили - фото 1
    Виставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE
  • У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили - фото 2
    Виставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE
  • У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили - фото 3
    Виставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE
  • У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили - фото 4
    Виставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE
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Цього року виставку приймає виставковий центр "Paris Nord Villepine", що розташований на околицях Парижа. Очікується, що загалом прибудуть 250 офіційних делегацій із 96 країн світу. 

"На кожному зі своїх заходів через комплексні, конкретні, інноваційні та перспективні пропозиції Eurosatory демонструє понад 500 нових рішень і представляє своїм інституційним і професійним відвідувачам найширший спектр рішень і послуг, пропонуючи їм таким чином можливість покращити свій захист і здатності безпеки", — повідомляють організатори.

Через зростання воєнних загроз у світі, зокрема й пов'язаних з війною в Україні, попит на озброєння значно зростає. Якщо ще у 2022 році на виставці було представлено 1743 експонати, то цього року їх 2015. До того ж, кількість компаній, які представили безпілотники, зросла аж на 71%. 

  • У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили - фото 5
    Виставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE
  • У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили - фото 6
    Виставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE
  • У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили - фото 7
    Виставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE
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Значну увагу приділили й штучному інтелекту. Адже з його допомогою можна вести відеоспостереження, відстежувати цілі та обробляти дані. 

Франція на виставці представила інноваційний танк Leclerc Evolution від компанії KNDS. Він оснащений низькопрофільною баштою з гарматою 120-мм ASCALON, яка може бути з легкістю замінена на більший калібр у 140 мм.

У Франції представили інноваційний танк Leclerc Evolution - Мілітарний
Танк Leclerc Evolution. Фото: Мілітарний

Ще однією особливістю танку є інтеграція бойового модуля з дистанційним керуванням ARX 30 калібру 30×113 мм. Він забезпечує додаткове озброєння для боротьби з безпілотниками.

Україна на Eurosatory 

Український павільйон цьогоріч налічує 5 стендів. Представлені БпЛА, тепловізійні системи, розробки для вентиляції, кондиціонування та опалення, які використовують ЗСУ, та інше.

Зокрема, багато уваги привернув до себе безпілотник Magura V5, який використовує ГУР для бойових атак на Чорноморський флот РФ. 

Також Україна представила на виставці новинку — дрон-камікадзе "Булава". Його називають аналогом російського "Ланцета". Він розвиває швидкість до 100 км/год і може триматись у повітрі понад 50 хвилин.

У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили - фото 9
Дрон "Булава". Фото: Defense Express

Заборона на участь Ізраїля

Заборону на участь у виставці отримали 74 ізраїльські компанії. Це пов'язано з операцією в Рафаху. 

"Умови не дозріли для того, щоб вітати ізраїльські компанії на французькій виставці, коли президент Франції закликає припинити ізраїльські операції в Рафаху", — написали у видання Politico з посиланням на джерело у Міноборони Франції.

Коаліція з 50 неурядових організацій подала клопотання до суду в Бобіньї щодо заборони участі Ізраїля, і минулого тижня суд його задовольнив. Також заборонили іншим учасникам представляти ізраїльські розробки на своїх стендах. 

Франція
зброя
оборонна сфера
військова техніка
виставки

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