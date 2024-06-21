Выставка оружия Eurosatory во Франции

Международная выставка ОПК EuroSatory. Фото: Новини.LIVE

Мария Кагал Редактор международного отдела

На выставке Eurosatory во Франции представили более 2000 экспонатов оборонно-промышленного комплекса из 62 стран мира. Представила свои разработки и Украина.

Детальнее читайте в материале Новини.LIVE.

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Выставка ОПК Eurosatory во Франции

Eurosatory — это выставка оборонной промышленности, которая проходит каждые два года. На ней свои инновационные разработки представляют стартаперы, частные и государственные компании из разных стран мира.

Выставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE

Выставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE

Выставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE

Выставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

В этом году выставку принимает выставочный центр "Paris Nord Villepine", расположенный в окрестностях Парижа. Ожидается, что в общей сложности прибудут 250 официальных делегаций из 96 стран мира.

"На каждом из своих мероприятий через комплексные, конкретные, инновационные и перспективные предложения Eurosatory демонстрирует более 500 новых решений и представляет своим институциональным и профессиональным посетителям самый широкий спектр решений и услуг, предлагая им таким образом возможность улучшить свою защиту и способности безопасности", — сообщают организаторы.

Из-за роста военных угроз в мире, в том числе связанных с войной в Украине, спрос на вооружение значительно растет. Если еще в 2022 году на выставке было представлено 1743 экспоната, то в этом году их 2015. К тому же, количество компаний, представивших беспилотники, выросло на 71%.

Выставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE

Выставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE

Выставка ОПК Eurosatory. Фото: Новини.LIVE 1/3 ​ 3

Значительное внимание было уделено и искусственному интеллекту. С его помощью можно вести видеонаблюдение, отслеживать цели и обрабатывать данные.

Франция на выставке представила инновационный танк Leclerc Evolution от KNDS. Он оснащен низкопрофильной башней с пушкой 120-мм ASCALON, которая может быть легко заменена на больший калибр в 140 мм.

Танк Leclerc Evolution. Фото: Милитарный

Еще одной особенностью танка является интеграция боевого модуля с дистанционным управлением ARX 30 калибра 30×113 мм. Он обеспечивает дополнительное вооружение для борьбы с беспилотниками.

Украина на Eurosatory

Украинский павильон в этом году насчитывает 5 стендов. Представлены БпЛА, тепловизионные системы, разработки для вентиляции, кондиционирования и отопления, которые используют ВСУ, и т.д.

В частности, много внимания привлек к себе беспилотник Magura V5, используемый ГУР для боевых атак на Черноморский флот РФ.

Также Украина представила на выставке новинку — дрон-камикадзе "Булава". Его называют аналогом русского "Ланцета". Он развивает скорость до 100 км/ч и может держаться в воздухе более 50 минут.

Дрон "Булава". Фото: Defense Express

Запрет на участие Израиля

Запрет на участие в выставке получили 74 израильских компании. Это связано с операцией в Рафахе.

"Условия не созрели для того, чтобы приветствовать израильские компании на французской выставке, когда президент Франции призывает прекратить израильские операции в Рафахе", — написали в издании Politico со ссылкой на источник в Минобороны Франции.

Коалиция из 50 неправительственных организаций подала ходатайство в суд в Бобиньи по поводу запрета участия Израиля, и на прошлой неделе суд его удовлетворил. Также запретили другим участникам представлять израильские разработки на своих стендах.