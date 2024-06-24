Благодійний забіг у США на підтримку українських військових

Благодійний забіг у Філадельфії. Фото: Yulia Kozirkova

Понад 150 учасників з Філадельфії, Нью-Йорка, Вашингтона та Нью-Джерсі зібрались на пʼятикілометровий забіг. Це вперше тут відбувся благодійний забіг на підтримку українських військових, які проходять протезування та реабілітацію у США.

До події долучилася й спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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Перший дистанцію в 5 кілометрів у своїй віковій категорії 50-60 років пробіг пан Володимир. Чоловік каже, що прийшов, щоб підтримати українських солдатів.

"Хочу, щоб вони знали, що їх підтримують та люблять", — додає Володимир.

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova 1 / 6

Для охочих долучитись до ініціативи були різні опції: від пятикілометрового пробігу до ходьби дистанцією в одну милю (приблизно 1,6 км). Для дітей також окремо відбувся забіг. Солдати, які проходять реабілітацію у США, були також долучені. Вони долали пішу дистанцію відстанню в одну милю.

"Це люди, які боролися і борються за волю не лише України, але і цілого Західного Світу. І це наш обовʼязок нині їм допомогти у лікуванні. Вони мають одужати і повернутись до нормального життя. І я особисто хочу, щоби це сталось. Я підтримую товариство на 100%, як і особистими внесками, так постійною співпрацею організаціями", — каже Євген Луців, який представляє на забігу Український конгресовий комітет у Філадельфії та український спортивний осередок "Тризуб".

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova 1 / 6

Благодійний захід провели місцеві волонтери із Філадельфії, спільно із фондом Revived Soldiers Ukraine. Усі вилучені кошти витратять на протезування та реабілітацію українських військових, які отримали поранення в бою і нині проходять курс лікування та реабілітації у Сполучених Штатах.

"Ми були в шоці, що так багато людей зібралось. Спочатку зареєструвались лише 40 учасників, але в останній тиждень кількість учасників почала рости, і в цілому у нас 162 зареєстровані учасники забігу", — каже Оксана Слободян, якій належала ідея провести забіг.

Батьки пані Оксани давно допомагають із реабілітацією та лікуванням українських солдатів, тому й вилучені кошти підуть у підтримку Revived Soldiers Ukraine.

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova 1 / 6

"Ми зібрали 12 000 доларів за подію, а також мій роботодавець додав 10 000 ще до спільної суми, і загальному ми маємо 22 000 доларів для протезування наших солдат. Ці кошти допоможуть нашим бійцям отримати необхідне лікування", — додає Оксана Слободян.

Окрім того, волонтери сподіваються, що такі заходи — це чергова можливість нагадати про роботу Revived Soldiers Ukraine і поширить нашу місію тим, хто не знайомий із організацією.

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благодійний забіг у Філадельфії, США. Фото: Yulia Kozirkova 1 / 6

Із Нью-Йорка підтримати солдатів приїхала пані Ольга із чоловіком. Каже, щоб добратись до Філадельфії зранку, потрібно було виїжджати вночі, але для жінки важливо показати свою підтримку.

"Мій чоловік і я, ми разом із фондом з 2014 року, скільки існує, ми намагаємось волонтерити. Дуже хлопці переходять через наше серце, стають нам як рідні. Ми що можемо, те робимо для них. Ми пишаємось хлопцями, які мають шанс на повернення до повноцінного життя. Слава Україні! Переможемо", — додає Ольга.