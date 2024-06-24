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В Филадельфии состоялся забег в поддержку украинских военных

24 июня 2024 16:21
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Благотворительный забег в США в поддержку украинских военных
Благотворительный забег в Филадельфию. Фото: Yulia Kozirkova
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

Более 150 участников из Филадельфии, Нью-Йорка, Вашингтона и Нью-Джерси собрались на пятикилометровый забег. Впервые состоялся благотворительный забег в поддержку украинских военных, которые проходят протезирование и реабилитацию в США.

К событию присоединилась и специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

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Первую дистанцию в 5 километров в своей возрастной категории 50-60 лет пробежал Владимир. Мужчина говорит, что пришел, чтобы поддержать украинских солдат.

"Хочу, чтобы они знали, что их поддерживают и любят", — добавляет Владимир.

  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 1
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии состоялся забег в поддержку украинских военных - фото 2
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии состоялся забег в поддержку украинских военных - фото 3
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 4
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 5
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 6
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
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Для желающих приобщиться к инициативе были разные опции: от пятикилометрового пробега до ходьбы дистанцией в одну милю (примерно 1,6 км). Для детей тоже отдельно состоялся забег. Солдаты, проходящие реабилитацию в США, были также вовлечены. Они преодолевали пешую дистанцию расстоянием в одну милю.

"Это люди, которые боролись и борются за свободу не только Украины, но и целого Западного Мира. И это наша обязанность сейчас им помочь в лечении. Они должны поправиться и вернуться к нормальной жизни. И я лично хочу, чтобы это произошло. Я поддерживаю общество на 100%, как и личными взносами, так и постоянным сотрудничеством организациями", — говорит Евгений Луцив, представляющий на забеге Украинский конгрессовый комитет в Филадельфии и украинскую спортивную ячейку "Тризуб".

  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 7
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 8
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 9
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 10
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 11
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 12
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
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Благотворительное мероприятие провели местные волонтеры из Филадельфии совместно с фондом Revived Soldiers Ukraine. Все собранные средства потратят на протезирование и реабилитацию украинских военных, которые получили ранения в бою и проходят курс лечения и реабилитации в Соединенных Штатах.

"Мы были в шоке, что так много людей собралось. Сначала зарегистрировались только 40 участников, но в последнюю неделю количество участников начало расти, и в общей сложности у нас 162 зарегистрированных участника забега", — говорит Оксана Слободян, которой принадлежит идея провести забег.

Родители Оксаны давно помогают с реабилитацией и лечением украинских солдат, поэтому и собранные средства пойдут в поддержку Revived Soldiers Ukraine.

  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 13
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 14
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 15
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 16
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 17
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 18
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
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"Мы собрали 12 000 долларов за событие, а также мой работодатель добавил 10 000 еще до общей суммы, и в общей сложности мы имеем 22 000 долларов для протезирования наших солдат. Эти средства помогут нашим бойцам получить необходимое лечение", — добавляет Оксана Слободян.

Кроме того, волонтеры надеются, что такие мероприятия — это очередная возможность напомнить о работе Revived Soldiers Ukraine и распространит эту миссию тем, кто не знаком с организацией.

  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 19
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 20
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии состоялся забег в поддержку украинских военных - фото 21
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии состоялся забег в поддержку украинских военных - фото 22
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 23
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
  • В Филадельфии прошел забег в поддержку украинских военных - фото 24
    Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova
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Из Нью-Йорка поддержать солдат приехала Ольга с мужем. Говорит, чтобы добраться до Филадельфии к утру, нужно было выезжать ночью, но для женщины важно показать свою поддержку.

"Мой муж и я, мы вместе с фондом с 2014 года, сколько существует, мы пытаемся волонтерить. Очень ребята проходят через наше сердце, становятся нам как родные. Мы что можем, то делаем для них. Мы гордимся ребятами, у которых есть шанс на возвращение к полноценной жизни. Слава Украине! Победим", — добавляет Ольга.

США
благотворительность
военные
протезирование
бег

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