Благотворительный забег в США в поддержку украинских военных

Благотворительный забег в Филадельфию. Фото: Yulia Kozirkova

Более 150 участников из Филадельфии, Нью-Йорка, Вашингтона и Нью-Джерси собрались на пятикилометровый забег. Впервые состоялся благотворительный забег в поддержку украинских военных, которые проходят протезирование и реабилитацию в США.

К событию присоединилась и специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

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Первую дистанцию в 5 километров в своей возрастной категории 50-60 лет пробежал Владимир. Мужчина говорит, что пришел, чтобы поддержать украинских солдат.

"Хочу, чтобы они знали, что их поддерживают и любят", — добавляет Владимир.

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova 1/6 ​ 6

Для желающих приобщиться к инициативе были разные опции: от пятикилометрового пробега до ходьбы дистанцией в одну милю (примерно 1,6 км). Для детей тоже отдельно состоялся забег. Солдаты, проходящие реабилитацию в США, были также вовлечены. Они преодолевали пешую дистанцию расстоянием в одну милю.

"Это люди, которые боролись и борются за свободу не только Украины, но и целого Западного Мира. И это наша обязанность сейчас им помочь в лечении. Они должны поправиться и вернуться к нормальной жизни. И я лично хочу, чтобы это произошло. Я поддерживаю общество на 100%, как и личными взносами, так и постоянным сотрудничеством организациями", — говорит Евгений Луцив, представляющий на забеге Украинский конгрессовый комитет в Филадельфии и украинскую спортивную ячейку "Тризуб".

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova 1/6 ​ 6

Благотворительное мероприятие провели местные волонтеры из Филадельфии совместно с фондом Revived Soldiers Ukraine. Все собранные средства потратят на протезирование и реабилитацию украинских военных, которые получили ранения в бою и проходят курс лечения и реабилитации в Соединенных Штатах.

"Мы были в шоке, что так много людей собралось. Сначала зарегистрировались только 40 участников, но в последнюю неделю количество участников начало расти, и в общей сложности у нас 162 зарегистрированных участника забега", — говорит Оксана Слободян, которой принадлежит идея провести забег.

Родители Оксаны давно помогают с реабилитацией и лечением украинских солдат, поэтому и собранные средства пойдут в поддержку Revived Soldiers Ukraine.

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova 1/6 ​ 6

"Мы собрали 12 000 долларов за событие, а также мой работодатель добавил 10 000 еще до общей суммы, и в общей сложности мы имеем 22 000 долларов для протезирования наших солдат. Эти средства помогут нашим бойцам получить необходимое лечение", — добавляет Оксана Слободян.

Кроме того, волонтеры надеются, что такие мероприятия — это очередная возможность напомнить о работе Revived Soldiers Ukraine и распространит эту миссию тем, кто не знаком с организацией.

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova

Благотворительный забег в Филадельфии, США. Фото: Yulia Kozirkova 1/6 ​ 6

Из Нью-Йорка поддержать солдат приехала Ольга с мужем. Говорит, чтобы добраться до Филадельфии к утру, нужно было выезжать ночью, но для женщины важно показать свою поддержку.

"Мой муж и я, мы вместе с фондом с 2014 года, сколько существует, мы пытаемся волонтерить. Очень ребята проходят через наше сердце, становятся нам как родные. Мы что можем, то делаем для них. Мы гордимся ребятами, у которых есть шанс на возвращение к полноценной жизни. Слава Украине! Победим", — добавляет Ольга.