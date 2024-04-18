У ексдружини Путіна відібрали розкішну віллу на Лазурному березі Франції

Володимир Путін та Людмила Путіна. Фото: AP

Французька влада конфіскувала віллу, що належала ексдружині російського президента РФ Володимира Путіна, Людмилі Путіній, розташовану на Лазурному березі за звинуваченнями у незаконному походженні коштів. Нерухомість розташована в курортному місті Англет на березі Біскайської затоки і була придбана екс дружиною Путіна за 5,4 млн євро.

Про це повідомило французьке видання Challenges, посилаючись на інформовані джерела.

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Особняк "Ревері" або "Сюзанна", став предметом уваги міжнародної організації Transparency International ще у травні 2022 року. Організація закликала французьку владу перевірити законність угоди на купівлю вілли.

Особняк "Ревері" або "Сюзанна". Фото: AFP

За інформацією видання Challenges, відділ прокуратури Парижа, який бореться з організованою злочинністю, розпочав розслідування, в результаті чого у грудні 2023 року було ухвалено рішення про конфіскацію вілли.

Варто зазначити, що особняк був записаний на підприємця Артура Очеретного, який є новим чоловіком Людмили Путіної. Власники вілли залишили її два останні роки після вторгнення Російської Федерації в Україну.

Крім того, згідно з виданням, під ударом також опинилося майно у Франції декількох близьких до Кремля олігархів, серед яких Геннадій Тимченко, брати Ротенберги та Сергій Тоні.

Зазначено, що продовжується розгляд інших випадків у зв'язку з майном цих осіб у Франції.

Нагадаємо, що у країнах Євросоюзу наразі заморожені 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних російських активів. Брюссель працює над тим, як їх можна використати для відшкодування завданих російською агресією збитків.

Також ми писали про те, що прибутки від заморожених активів Росії навряд чи будуть використані на зброю для України. Ймовірно, їх нададуть напряму в бюджет або для відбудови.