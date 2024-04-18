У эксдружины Путина отобрали роскошную виллу на Лазурном берегу Франции

Владимир Путин и Людмила Путина. Фото: AP

Французские власти конфисковали виллу, принадлежавшую экс-жене российского президента РФ Владимира Путина, Людмиле Путиной, расположенную на Лазурном берегу по обвинениям в незаконном происхождении средств. Недвижимость расположена в курортном городе Англет на берегу Бискайского залива и была приобретена экс-женой Путина за 5,4 млн. евро.

Об этом сообщило французское издание Challenges , ссылаясь на информированные источники.

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Особняк "Ревери" или "Сюзанна" стал предметом внимания международной организации Transparency International еще в мае 2022 года. Организация призвала французские власти проверить законность сделки на покупку виллы.

Особняк "Ревери" или "Сюзанна". Фото: AFP

По информации издания Challenges, борющийся с организованной преступностью отдел прокуратуры Парижа начал расследование, в результате чего в декабре 2023 года было принято решение о конфискации виллы.

Стоит отметить, что особняк был записан предпринимателем Артуром Очеретным, который является новым мужем Людмилы Путиной. Владельцы виллы покинули ее два последних года после вторжения Российской Федерации в Украину.

Кроме того, согласно изданию, под ударом также оказалось имущество во Франции нескольких близких к Кремлю олигархов, среди которых Геннадий Тимченко, братья Ротенберги и Сергей Тони.

Указано, что продолжается рассмотрение других случаев в связи с имуществом этих лиц во Франции.

Напомним, что в странах Евросоюза заморожены 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных российских активов. Брюссель работает над тем, как их можно использовать для возмещения нанесенного российской агрессией ущерба.

Также мы писали о том, что доходы от замороженных активов России вряд ли будут использованы для Украины. Вероятно, они будут направлены напрямую в бюджет или для восстановления.