У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці — фото

Рятувальники ліквідовують пожежу після ракетного обстрілу. Фото: ДСНС

У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці. Внаслідок влучання по енергетичному об'єкту на Івано-Франківщині розпочалась пожежа.

Про це повідомляє пресслужба МВС у суботу, 27 квітня.

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Рятувальники разом з енергетиками досі борються із наслідками нічної масованої ворожої атаки. Вже ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом на площі понад 200 кв. м.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Постраждалий від обстрілу енергетичний об'єкт. Фото: ДСНС

Пожежні на енергетичному об'єкті. Фото: ДСНС

Енергетики ліквідують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялось, що російські загарбники атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Також ми писали, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії. Наразі не передбачається введення графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.