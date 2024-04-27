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У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці — фото

27 квітня 2024 21:04
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці — фото
Рятувальники ліквідовують пожежу після ракетного обстрілу. Фото: ДСНС
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці. Внаслідок влучання по енергетичному об'єкту на Івано-Франківщині розпочалась пожежа.

Про це повідомляє пресслужба МВС у суботу, 27 квітня.

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Рятувальники разом з енергетиками досі борються із наслідками нічної масованої ворожої атаки. Вже ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом на площі понад 200 кв. м.

У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці — фото - фото 1
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу постраждалих немає. 

У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці — фото - фото 2
Постраждалий від обстрілу енергетичний об'єкт. Фото: ДСНС
У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці — фото - фото 3
Пожежні на енергетичному об'єкті. Фото: ДСНС
У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці — фото - фото 4
Енергетики ліквідують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялось, що російські загарбники атакували  чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Також ми писали, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії. Наразі не передбачається введення графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.

ДСНС
обстріли
пожежна небезпека
війна в Україні
енергетика
атака

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