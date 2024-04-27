У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці — фото
У ДТЕК показали наслідки нічної атаки по українській енергетиці. Внаслідок влучання по енергетичному об'єкту на Івано-Франківщині розпочалась пожежа.
Про це повідомляє пресслужба МВС у суботу, 27 квітня.
Подробиці ліквідації наслідків пожежі після ворожих ударів
Рятувальники разом з енергетиками досі борються із наслідками нічної масованої ворожої атаки. Вже ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом на площі понад 200 кв. м.
Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Раніше повідомлялось, що російські загарбники атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.
Також ми писали, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії. Наразі не передбачається введення графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.
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