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В ДТЭК показали последствия ночной атаки по украинской энергетике

27 апреля 2024 21:04
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
В ДТЭК показали последствия ночной атаки по украинской энергетике
Спасатели ликвидируют пожар после ракетного обстрела. Фото: ГСЧС
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В ДТЭК показали последствия ночной атаки по украинской энергетике. В результате попадания по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области начался пожар.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 27 апреля.

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Спасатели вместе с энергетиками до сих пор борются с последствиями ночной массированной вражеской атаки. Уже ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом на площади более 200 кв. м.

В ДТЭК показали последствия ночной атаки по украинской энергетике - фото 1
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В результате обстрела пострадавших нет.

В ДТЭК показали последствия ночной атаки по украинской энергетике - фото 2
Пострадавший от обстрела энергетический объект. Фото: ГСЧС
В ДТЭК показали последствия ночной атаки по украинской энергетике - фото 3
Пожарные на энергетическом объекте. Фото: ГСЧС
В ДТЭК показали последствия ночной атаки по украинской энергетике - фото 4
Энергетики устраняют последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Пока не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.

ГСЧС
обстрелы
пожарная опасность
война в Украине
энергетика
атака

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