В ДТЭК показали последствия ночной атаки по украинской энергетике
В ДТЭК показали последствия ночной атаки по украинской энергетике. В результате попадания по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области начался пожар.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 27 апреля.
Подробности ликвидации последствий пожара после вражеских ударов
Спасатели вместе с энергетиками до сих пор борются с последствиями ночной массированной вражеской атаки. Уже ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом на площади более 200 кв. м.
В результате обстрела пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.
Также мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Пока не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.
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