Спасатели ликвидируют пожар после ракетного обстрела. Фото: ГСЧС

В ДТЭК показали последствия ночной атаки по украинской энергетике. В результате попадания по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области начался пожар.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 27 апреля.

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Спасатели вместе с энергетиками до сих пор борются с последствиями ночной массированной вражеской атаки. Уже ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом на площади более 200 кв. м.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В результате обстрела пострадавших нет.

Пострадавший от обстрела энергетический объект. Фото: ГСЧС

Пожарные на энергетическом объекте. Фото: ГСЧС

Энергетики устраняют последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Пока не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.