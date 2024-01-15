У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні — скільки вантажівок в черзі

Пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Фото: Суспільне Луцьк

Пункти пропуску "Рава-Руська", "Краковець" і "Ягодин" надалі блокуються. Наразі в чергах на кордоні очікують 1 200 вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Скільки вантажівок в черзі на кордоні

Демченко розповів, що станом на сьогодні на території Польщі в черзі очікують 1 200 вантажівок. Пункти пропуску "Рава-Руська", "Краковець", і "Ягодин" надалі блокуються.

Крім того, речник ДПСУ прокоментував правила перетину кордону для військовозобов'язаних. За його словами, зміни до законодавства про мобілізацію ніяк не впливають на це. Демченко наголосив, що часто прикордонники з'ясовують, що мета поїздки людини не відповідає тій, яка дозволяє перетнути кордон відповідно до правил перетину.

Нагадаємо, 14 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Він розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Також ми писали, що блокада польськими перевізниками кордону з Україною не припиняється. У чергах на в’їзд до нашої країни перебувають 1 100 вантажівок.