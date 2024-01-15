Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні — скільки вантажівок в черзі arrow

У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні — скільки вантажівок в черзі

15 січня 2024 10:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні — скільки вантажівок в черзі
Пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Фото: Суспільне Луцьк
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Пункти пропуску "Рава-Руська", "Краковець" і "Ягодин" надалі блокуються. Наразі в чергах на кордоні очікують 1 200 вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

Скільки вантажівок в черзі на кордоні

Демченко розповів, що станом на сьогодні на території Польщі в черзі очікують 1 200 вантажівок. Пункти пропуску "Рава-Руська", "Краковець", і "Ягодин" надалі блокуються.

Крім того, речник ДПСУ прокоментував правила перетину кордону для військовозобов'язаних. За його словами, зміни до законодавства про мобілізацію ніяк не впливають на це. Демченко наголосив, що часто прикордонники з'ясовують, що мета поїздки людини не відповідає тій, яка дозволяє перетнути кордон відповідно до правил перетину. 

Нагадаємо, 14 січня румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Він розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Також ми писали, що блокада польськими перевізниками кордону з Україною не припиняється. У чергах на в’їзд до нашої країни перебувають 1 100 вантажівок.

Польща
кордон
Україна
вантажівки
черги
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі