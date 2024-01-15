В ГПСУ рассказали о ситуации на границе — сколько грузовиков в очереди

Пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск". Фото: Суспільне Луцьк

Пункты пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Ягодин" в дальнейшем блокируются. В очередях на границе ожидают 1 200 грузовиков.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко рассказал, что по состоянию на сегодняшний день на территории Польши в очереди ожидают 1 200 грузовиков. Пункты пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Ягодин" в дальнейшем блокируются.

Кроме того, представитель ГПСУ прокомментировал правила пересечения границы для военнообязанных. По его словам, изменения в законодательство о мобилизации никак не влияют на это. Демченко подчеркнул, что часто пограничники выясняют, что цель поездки человека не соответствует той, которая позволяет пересечь границу в соответствии с правилами пересечения.

Напомним, 14 января румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Также мы писали, что блокада польскими перевозчиками границы с Украиной не прекращается. В очередях на въезд в нашу страну находится 1 100 грузовиков.