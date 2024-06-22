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У ДПСУ повідомили, скільки чоловіків щодня намагаються перетнути кордон

22 червня 2024 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ розкрили кількість спроб незаконного перетину кордону щодня
Прикордонники затримали чоловіків, які намагалися втекти за кордон. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник відділу організації прикордонного контролю Державної прикордонної служби України Ігор Матвійчук розповів, скільки чоловіків щодня намагаються перетнути кордон. За його словами, йдеться про близько 100 ухилянтів.

Про це Ігор Матвійчук сказав в інтерв'ю "Львівичу".

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Незаконний перетин кордону

Матвійчук зазначив, що ця цифра формується, якщо рахувати на ділянці західного кордону і південного, що у пунктах пропуску, що поза ними.

"На ПП їх не порахуєш, бо вони залишаються латентними, а ті, хто щоденно затримуються і ті, про кого повідомляють прикордонники країн-сусідів, то це більше ста чоловіків", — розповів він.

За його словами, більшість з них затримують завдяки новітнім технічним засобам. 

"Чоловікам за спробу перетину кордону загрожує штраф, а організатори будуть нести кримінальну відповідальність", — додав Матвійчук.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив про нахабну поведінку злочинних груп, які допомагають ухилянтам перетнути кордон. За його словами, їх фіксують протягом останнього часу.

Також на кордоні з Молдовою виявили 47 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України через Одесу. Їх супроводжували ще семеро організаторів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини подій та шукають інших причетних осіб.

кордон
Україна
прикордонники
ухилянти
ДПСУ

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