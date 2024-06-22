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В ГПСУ сообщили, сколько мужчин каждый день пытаются пересечь границу

22 июня 2024 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ раскрыли количество попыток незаконного пересечения границы ежедневно
Пограничники задержали мужчин, которые пытались сбежать за границу. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник отдела организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук рассказал, сколько мужчин каждый день пытаются пересечь границу. По его словам, речь идет об около 100 уклонистах.

Об этом Игорь Матвийчук сказал в интервью "Львовичу".

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Матвийчук отметил, что эта цифра формируется, если считать на участке западной границы и южной, что в пунктах пропуска, что вне их.

"На ПП их не посчитаешь, потому что они остаются латентными, а те, кто ежедневно задерживаются и те, о ком сообщают пограничники стран-соседей, то это более ста мужчин", — рассказал он.

По его словам, большинство из них задерживается благодаря новейшим техническим средствам.

"Мужчинам за попытку пересечения границы грозит штраф, а организаторы будут нести уголовную ответственность", — добавил Матвийчук.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил о наглом поведении преступных групп, помогающих уклонистам пересечь границу. По его словам, их фиксируют в последнее время.

Также на границе с Молдовой обнаружили 47 мужчин, пытавшихся незаконно выехать из Украины через Одессу. Их сопровождали еще семь организаторов. Правоохранители устанавливают обстоятельства событий и ищут других причастных лиц.

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Украина
пограничники
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ГПСУ

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