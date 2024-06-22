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У ДПСУ повідомили про нахабну поведінку злочинних груп, які допомагають ухилянтам перетнути кордон

22 червня 2024 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Демченко заявив про нахабну поведінку фігурантів, які допомагають ухилянтам виїхати з України
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив про нахабну поведінку злочинних груп, які допомагають ухилянтам перетнути кордон. За його словами, їх фіксують протягом останнього часу.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у суботу, 22 червня.

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Допомога ухилянтам в перетині кордону

"За останній період ми фіксуємо, що злочинні групи діють нахабно і намагаються доставити до кордону саме великими групами людей, яким обіцяють перетин кордону", — каже Демченко.

За його словами, протягом воєнного стану викрито вже понад 480 таких злочинних груп. Вони обіцяли людям сприяти в незаконному перетині кордону. Демченко додав, що кожному з організаторів та посібників передбачена за це кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою виявили 47 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України через Одесу. Їх супроводжували ще семеро організаторів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини подій та шукають інших причетних осіб.

Також на Одещині правоохоронці затримали двох осіб, які організували схему незаконного перетину кордону для громадян, що бажали уникнути мобілізації. За попередньою змовою вони вимагали плату за поради та вказівки щодо перетину кордону з обходом офіційних маршрутів.

кордон
українці
Україна
прикордонники
ухилянти
ДПСУ

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