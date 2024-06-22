Демченко заявил о наглом поведении фигурантов, которые помогают уклонистам выехать из Украины

В ГПСУ сообщили о наглом поведении преступных групп, которые помогают уклонистам пересечь границу
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил о наглом поведении преступных групп, которые помогают уклонистам пересечь границу. По его словам, их фиксируют в течение последнего времени.
Об этом Андрей Демченко сказал в эфире телеканала "Мы — Украина" в субботу, 22 июня.
Помощь уклонистам в пересечении границы
"За последний период мы фиксируем, что преступные группы действуют нагло и пытаются доставить к границе именно большими группами людей, которым обещают пересечение границы", — говорит Демченко.
По его словам, в течение военного положения разоблачено уже более 480 таких преступных групп. Они обещали людям содействовать в незаконном пересечении границы. Демченко добавил, что каждому из организаторов и пособников предусмотрена за это уголовная ответственность.
Напомним, на границе с Молдовой обнаружили 47 мужчин, пытавшихся незаконно выехать из Украины через Одессу. Их сопровождали еще семь организаторов. Правоохранители устанавливают обстоятельства событий и ищут других причастных лиц.
Также в Одесской области правоохранители задержали двух человек, организовавших схему незаконного пересечения границы для граждан, желавших избежать мобилизации. По предварительному сговору они потребовали плату за советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов.
Читайте Новини.LIVE!