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В ГПСУ сообщили о наглом поведении преступных групп, которые помогают уклонистам пересечь границу

22 июня 2024 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Демченко заявил о наглом поведении фигурантов, которые помогают уклонистам выехать из Украины
Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил о наглом поведении преступных групп, которые помогают уклонистам пересечь границу. По его словам, их фиксируют в течение последнего времени.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире телеканала "Мы — Украина" в субботу, 22 июня.

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"За последний период мы фиксируем, что преступные группы действуют нагло и пытаются доставить к границе именно большими группами людей, которым обещают пересечение границы", — говорит Демченко.

По его словам, в течение военного положения разоблачено уже более 480 таких преступных групп. Они обещали людям содействовать в незаконном пересечении границы. Демченко добавил, что каждому из организаторов и пособников предусмотрена за это уголовная ответственность.

Напомним, на границе с Молдовой обнаружили 47 мужчин, пытавшихся незаконно выехать из Украины через Одессу. Их сопровождали еще семь организаторов. Правоохранители устанавливают обстоятельства событий и ищут других причастных лиц.

Также в Одесской области правоохранители задержали двух человек, организовавших схему незаконного пересечения границы для граждан, желавших избежать мобилизации. По предварительному сговору они потребовали плату за советы и указания по пересечению границы с обходом официальных маршрутов.

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