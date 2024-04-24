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У Дніпрі жінка хотіла продати свого дворічного сина за мільйон гривень

24 квітня 2024 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпрі жінка хотіла продати свого дворічного сина за мільйон гривень
Дитина на руках співробітниці міграційної служби. Фото: dp.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі 19-річна жінка хотіла продати свого дворічного сина за один мільйон гривень. Правоохоронці вже затримали фігурантку.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у середу, 24 квітня.

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Купити сина жінка запропонувала своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. Правопорушницю затримали при передачі коштів у вівторок, 23 квітня. 

У Дніпрі жінка хотіла продати свого сина — її затримали правоохоронці
Правопорушниця та гроші. Фото: dp.npu.gov.ua

"Фігурантку затримали в порядку статті 208 КПК України під час отримання обумовленої суми. За її словами, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес", — йдеться у повідомленні.

У Дніпрі жінка хотіла продати свого сина — її затримали правоохоронці
Гроші, які отримала правопорушниця. Фото: dp.npu.gov.ua

Хлопчика передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Наразі ним опікуються лікарі.

У Дніпрі жінка хотіла продати свого сина — її затримали правоохоронці
Гроші, які отримала правопорушниця. Фото: dp.npu.gov.ua

За місцем мешкання затриманої провели обшук та вилучили речові докази. Їй оголосили підозру в торгівлі людьми. Найближчим часом фігурантці буде обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, у Сумській області викрили та затримали злочинне угруповання, що займалося збутом наркотиків. Йдеться про амфетамін.

Також у Києві 27-річний чоловік розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі. Фігуранта вже затримали правоохоронці.

діти
поліція
Дніпро
гроші
підозра
продаж

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