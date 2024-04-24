У Дніпрі жінка хотіла продати свого дворічного сина за мільйон гривень

Дитина на руках співробітниці міграційної служби. Фото: dp.npu.gov.ua

У Дніпрі 19-річна жінка хотіла продати свого дворічного сина за один мільйон гривень. Правоохоронці вже затримали фігурантку.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у середу, 24 квітня.

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Купити сина жінка запропонувала своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. Правопорушницю затримали при передачі коштів у вівторок, 23 квітня.

Правопорушниця та гроші. Фото: dp.npu.gov.ua

"Фігурантку затримали в порядку статті 208 КПК України під час отримання обумовленої суми. За її словами, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які отримала правопорушниця. Фото: dp.npu.gov.ua

Хлопчика передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Наразі ним опікуються лікарі.

Гроші, які отримала правопорушниця. Фото: dp.npu.gov.ua

За місцем мешкання затриманої провели обшук та вилучили речові докази. Їй оголосили підозру в торгівлі людьми. Найближчим часом фігурантці буде обрано запобіжний захід.

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Також у Києві 27-річний чоловік розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі. Фігуранта вже затримали правоохоронці.