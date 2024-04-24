В Днепре женщина хотела продать своего двухлетнего сына за миллион гривен
В Днепре 19-летняя женщина хотела продать своего двухлетнего сына за миллион гривен. Правоохранители уже задержали фигурантку.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в среду, 24 апреля.
Продажа ребенка за миллион гривен
Купить сына женщина предложила своей знакомой и договорилась с ней о встрече. Правонарушительница была задержана при передаче средств во вторник, 23 апреля.
"Фигурантку задержали в порядке статьи 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы. По ее словам, она не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила его избавиться. На полученные деньги планировала открыть собственный бизнес", — говорится в сообщении.
Мальчик был передан представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас о нем заботятся врачи.
По месту жительства задержанной провели обыск и изъяли вещественные доказательства. Ей объявили подозрение в торговле людьми. В ближайшее время фигурантке будет избрана мера пресечения.
Напомним, в Сумской области разоблачили и задержали преступную группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков. Речь идет об амфетамине.
Также в Киеве 27-летний мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности из собора в Соломенском районе. Фигуранта уже задержали правоохранители.
Читайте Новини.LIVE!