В Днепре женщина хотела продать своего двухлетнего сына за миллион гривен

Ребенок на руках сотрудника миграционной службы. Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре 19-летняя женщина хотела продать своего двухлетнего сына за миллион гривен. Правоохранители уже задержали фигурантку.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в среду, 24 апреля.

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Продажа ребенка за миллион гривен

Купить сына женщина предложила своей знакомой и договорилась с ней о встрече. Правонарушительница была задержана при передаче средств во вторник, 23 апреля.

Правонарушительница и деньги. Фото: dp.npu.gov.ua

"Фигурантку задержали в порядке статьи 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы. По ее словам, она не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила его избавиться. На полученные деньги планировала открыть собственный бизнес", — говорится в сообщении.

Деньги, которые получила правонарушительница. Фото: dp.npu.gov.ua

Мальчик был передан представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас о нем заботятся врачи.

Деньги, которые получила правонарушительница. Фото: dp.npu.gov.ua

По месту жительства задержанной провели обыск и изъяли вещественные доказательства. Ей объявили подозрение в торговле людьми. В ближайшее время фигурантке будет избрана мера пресечения.

Напомним, в Сумской области разоблачили и задержали преступную группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков. Речь идет об амфетамине.

Также в Киеве 27-летний мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности из собора в Соломенском районе. Фигуранта уже задержали правоохранители.