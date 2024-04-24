Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Днепре женщина хотела продать своего двухлетнего сына за миллион гривен arrow

В Днепре женщина хотела продать своего двухлетнего сына за миллион гривен

24 апреля 2024 15:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре женщина хотела продать своего двухлетнего сына за миллион гривен
Ребенок на руках сотрудника миграционной службы. Фото: dp.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепре 19-летняя женщина хотела продать своего двухлетнего сына за миллион гривен. Правоохранители уже задержали фигурантку.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Продажа ребенка за миллион гривен

Купить сына женщина предложила своей знакомой и договорилась с ней о встрече. Правонарушительница была задержана при передаче средств во вторник, 23 апреля.

В Днепре женщина хотела продать своего сына - ее задержали правоохранители
Правонарушительница и деньги. Фото: dp.npu.gov.ua

"Фигурантку задержали в порядке статьи 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы. По ее словам, она не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила его избавиться. На полученные деньги планировала открыть собственный бизнес", — говорится в сообщении.

В Днепре женщина хотела продать своего сына - ее задержали правоохранители
Деньги, которые получила правонарушительница. Фото: dp.npu.gov.ua

Мальчик был передан представителям органов власти и ювенальным полицейским. Сейчас о нем заботятся врачи.

В Днепре женщина хотела продать своего сына – ее задержали правоохранители
Деньги, которые получила правонарушительница. Фото: dp.npu.gov.ua

По месту жительства задержанной провели обыск и изъяли вещественные доказательства. Ей объявили подозрение в торговле людьми. В ближайшее время фигурантке будет избрана мера пресечения.

Напомним, в Сумской области разоблачили и задержали преступную группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков. Речь идет об амфетамине.

Также в Киеве 27-летний мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности из собора в Соломенском районе. Фигуранта уже задержали правоохранители.

дети
полиция
Днепр
деньги
подозрение
продажа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри