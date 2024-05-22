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У Дніпрі чоловік кидався на жінок — що відомо про нападника

22 травня 2024 22:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Дніпрі чоловік кидався на жінок — що відомо про нападника
Затриманий зловмисник. Фото: ГУНП в Дніпропетровській області
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці Дніпра розшукала та затримала 37-річного чоловіка, який став винуватцем нападів на жінок у центрі міста. Кілька постраждалих звернулись до поліції.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області в середу, 22 травня.

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Подробиці про зловмисника

За інформацією пресслужби поліції, інцидент стався 21 травня, коли до правоохоронців надійшло повідомлення про хуліганські дії невідомого чоловіка. Він агресивно вчиняв дії проти жінок, штовхав, бив та нападав на них на центральній вулиці міста. Після оперативної дії поліції чоловіка було затримано неподалік від місця події та доставлено до відділу поліції.

На момент 22 травня до правоохоронців звернулись четверо постраждалих жінок. Інформація про ці випадки була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "хуліганство". Зараз триває досудове розслідування.

За даними видання "Дніпро Оперативний", затриманий чоловік може страждати від психічних розладів та має кримінальний минуле в різних регіонах України. Попри це, він уникає покарання через свій стан здоров'я. Чоловіка знають під ім'ям Діма та він є відомою фігурою в соціальних мережах.

Одна з потерпілих жінок розповіла, що була жертвою цього чоловіка ще у Києві, куди вона приїхала на навчання. Він напав на неї в хостелі, сильно вдарив в обличчя та втік. Жінка перенесла нейрохірургічну операцію через переломи в районі ока. Справа перебуває на розгляді в суді.

За даними видання, затриманий чоловік має батьків, проте вони не опікуються лікуванням його психічних розладів.

Раніше правоохоронці затримали порушника, який вчинив стрілянину на Одещині. 24-річний житель обласного центру після конфлікту з місцевими вистрілив у бік бару зі свого пістолета.

Також ми розповідали, що суд заарештував без права на заставу Віктора Журавля, який плюнув у поліцейських

напад
поліція
Дніпро
Дніпропетровська область
хуліганство

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