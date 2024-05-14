Під вартою без права на заставу триматимуть кримінального авторитета Журавля, який плював у поліцію

Підозрюваний Віктор Журавель у залі Київського апеляційного суду. Фото: Національна поліція України

У Київському апеляційному суді переглянули рішення щодо Віктора Журавля, який кидався і погрожував зброєю поліцейським. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у вівторок, 14 травня.

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"У Київському апеляційному суді за клопотанням прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони центрального регіону фігуранту обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу", — йдеться у повідомленні.

За що був затриманий фігурант

За даними поліції, увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі харчування. Зрештою прибули поліцейські, але правопорушник продовжив і надалі вчиняти хуліганські дії і став кидатись на поліцейських, плюватися і погрожувати їм зброєю.

"Фігуранту оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейських та нанесення їм тілесних ушкоджень. Його затримали та вилучили зброю", — пише пресслужба Нацполіції.

Віктор Журавель у апеляційному суді. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, що спочатку Броварський міськрайонний суд обрав запобіжний захід кримінальному авторитету Віктору Журавлю. Суд помістив його під варту з правом внесення 242 тисяч гривень застави.

Раніше ми писали, що у Броварах правоохоронці затримали Журавльова, який прямо погрожував поліцейським зброєю, та помістили його у СІЗО.