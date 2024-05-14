Под стражей без права на залог будут держать криминального авторитета Журавля, который плевал в полицию

Подозреваемый Виктор Журавель находится в зале Киевского апелляционного суда. Фото: Национальная полиция Украины

В Киевском апелляционном суде пересмотрели решение относительно Виктора Журавля, который бросался и угрожал полицейским оружием. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 14 мая.

Читайте также:

Безальтернативное содержание под стражей

"В Киевском апелляционном суде по ходатайству прокурора Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона фигурант избран мера пресечения — содержание под стражей без права на залог" , — говорится в сообщении.

За что был задержан фигурант

По данным полиции, вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении питания. В конце-концов прибыли полицейские, но правонарушитель продолжил и дальше совершать хулиганские действия и стал бросаться на полицейских, плеваться и угрожать им оружием.

"Фигуранту объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейских и нанесение им телесных повреждений. Его задержали и изъяли оружие", — пишет пресс-служба Нацполиции.

Виктор Журавель в апелляционном суде Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, что сначала Броварской горрайонный суд избрал меру пресечения криминальному авторитету Виктору Журавлю. Суд заключил его под стражу с правом внесения 242 тысяч гривен залога.

Ранее мы писали, что в Броварах правоохранители задержали Журавлева, который прямо угрожал полицейским оружием и поместили его в СИЗО.