Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Суд арестовал без права на залог плюнувшего в полицейских Виктора Журавля arrow

Суд арестовал без права на залог плюнувшего в полицейских Виктора Журавля

14 мая 2024 23:13
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Под стражей без права на залог будут держать криминального авторитета Журавля, который плевал в полицию
Подозреваемый Виктор Журавель находится в зале Киевского апелляционного суда. Фото: Национальная полиция Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Киевском апелляционном суде пересмотрели решение относительно Виктора Журавля, который бросался и угрожал полицейским оружием. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 14 мая.

Читайте также:

Безальтернативное содержание под стражей

"В Киевском апелляционном суде по ходатайству прокурора Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона фигурант избран мера пресечения — содержание под стражей без права на залог" , — говорится в сообщении.

За что был задержан фигурант

По данным полиции, вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении питания. В конце-концов прибыли полицейские, но правонарушитель продолжил и дальше совершать хулиганские действия и стал бросаться на полицейских, плеваться и угрожать им оружием.

"Фигуранту объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейских и нанесение им телесных повреждений. Его задержали и изъяли оружие", — пишет пресс-служба Нацполиции.

Суд арестовал плюнувшего в полицейских Виктора Журавля без права на залог - фото 1
Виктор Журавель в апелляционном суде Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, что сначала Броварской горрайонный суд избрал меру пресечения криминальному авторитету Виктору Журавлю. Суд заключил его под стражу с правом внесения 242 тысяч гривен залога.

Ранее мы писали, что в Броварах правоохранители задержали Журавлева, который прямо угрожал полицейским оружием и поместили его в СИЗО.

суд
полиция
Украина
залог
Криминал
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников