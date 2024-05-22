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В Днепре мужчина бросался на женщин — что известно о нападавшем

22 мая 2024 22:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Днепре мужчина бросался на женщин - что известно о нападающем
Задержанный злоумышленник. Фото: ГУНП в Днепропетровской области
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Правоохранители Днепра разыскали и задержали 37-летнего мужчину, который стал виновником нападений на женщин в центре города. Несколько пострадавших обратились в полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области в среду, 22 мая.

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Подробности о злоумышленнике

По информации пресс-службы полиции, инцидент произошел 21 мая, когда в милицию поступило сообщение о хулиганских действиях неизвестного мужчины. Он агрессивно совершал действия против женщин, толкал, избивал и нападал на них на центральной улице города. После оперативного действия полиции мужчина был задержан недалеко от места происшествия и доставлен в отдел полиции.

На момент 22 мая к стражам порядка обратились 4 пострадавших женщин. Информация об этих случаях была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство". Сейчас идет досудебное расследование.

По данным издания "Днепр Оперативный", задержанный мужчина может страдать от психических расстройств и имеет криминальное прошлое в разных регионах Украины. Несмотря на это, он избегает наказания из-за своего здоровья. Мужчину известно под именем Дима и является известной фигурой в социальных сетях.

Одна из пострадавших женщин рассказала, что была жертвой этого мужчины еще в Киеве, куда она приехала на учебу. Он напал на нее в хостеле, жестоко избив в лицо и убежав. Женщина перенесла нейрохирургическую операцию из-за переломов в районе глаза. Дело находится на рассмотрении в суде.

По данным издания, у задержанного мужчина есть родители, однако они не заботятся о лечении его психических расстройств.

Ранее правоохранители задержали нарушителя, который устроил стрельбу в Одесской области. 24-летний житель областного центра после конфликта с местными выстрелил в сторону бара из своего пистолета.

Также мы рассказывали, что суд арестовал без права на залог Виктора Журавля, который плюнул в полицейских. 

нападение
полиция
Днепр
Днепропетровская область
хулиганство

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