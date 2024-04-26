Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У день пам'яті Чорнобиля Сирський попередив про ризики катастрофи на ЗАЕС arrow

У день пам'яті Чорнобиля Сирський попередив про ризики катастрофи на ЗАЕС

26 квітня 2024 11:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У день пам'яті Чорнобиля Сирський попередив про ризики катастрофи на ЗАЕС
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вшанував пам'ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Генерал заявив, що сьогоднішня окупація Росією Запорізької АЕС становить загрозу не лише Україні, а й міжнародній безпеці.

Про це головком ЗСУ написав у Telegram у п'ятницю, 26 квітня.

Читайте також:

Звернення Сирського у День пам’яті жертв катастрофи на ЧАЕС

Трагедія Чорнобиля залишається наймасштабнішою в історії атомної енергетики.

Сирський підкреслив, що через майже чотири десятиліття після цієї жахливої події, російські війська створюють ризик нової ядерної катастрофи для всього світу.

"Під загрозою залишається найбільша у Європі АЕС – Запорізька атомна електростанція, яку захопили і продовжують утримувати російські окупанти. Загарбники використовують Запорізьку атомну станцію, як свою оборонну споруду, яку вони замінували і шантажують увесь світ", — підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що окупація Запорізької АЕС становить загрозу не тільки для України, але й для міжнародної безпеки. Сирський вважає, що враховуючи факт того, що Росія розпочала криваву війну з Україною, вона може бути здатна на все.

Генерал також вшанував героїв-ліквідаторів, які віддали своє життя, захищаючи світ від радіації.

"Мої особливі слова подяки відчайдушним і мужнім ветеранам – ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, які, попри свій, скажу чесно і прямо, не молодий вік, хвороби та травми, знову стали до лав Сил безпеки та оборони України, або продовжують активно волонтерити, підтримуючи своїх дітей, учнів, послідовників та соратників, які нині борються зі зброєю у руках за Незалежність України", — додав Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот
Допис Сирського. Фото: скриншот

 

26 квітня Україна вшановує пам'ять тих, хто постраждав від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ця трагедія показала серйозність наслідків, які можуть спіткати націю та весь світ, коли авторитарний режим ігнорує цінність людського життя.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з 38-ю річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Глава держави нагадав, що зараз небезпеку для України та усієї Європи представляє окупація росіянами Запорізької АЕС.

зона ЧАЕС
Чорнобильська АЕС
ЗАЕС
ліквідація
Чорнобиль
Сирський
ЧАЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри