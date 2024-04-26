У день пам'яті Чорнобиля Сирський попередив про ризики катастрофи на ЗАЕС

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вшанував пам'ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Генерал заявив, що сьогоднішня окупація Росією Запорізької АЕС становить загрозу не лише Україні, а й міжнародній безпеці.

Про це головком ЗСУ написав у Telegram у п'ятницю, 26 квітня.

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Трагедія Чорнобиля залишається наймасштабнішою в історії атомної енергетики.

Сирський підкреслив, що через майже чотири десятиліття після цієї жахливої події, російські війська створюють ризик нової ядерної катастрофи для всього світу.

"Під загрозою залишається найбільша у Європі АЕС – Запорізька атомна електростанція, яку захопили і продовжують утримувати російські окупанти. Загарбники використовують Запорізьку атомну станцію, як свою оборонну споруду, яку вони замінували і шантажують увесь світ", — підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що окупація Запорізької АЕС становить загрозу не тільки для України, але й для міжнародної безпеки. Сирський вважає, що враховуючи факт того, що Росія розпочала криваву війну з Україною, вона може бути здатна на все.

Генерал також вшанував героїв-ліквідаторів, які віддали своє життя, захищаючи світ від радіації.

"Мої особливі слова подяки відчайдушним і мужнім ветеранам – ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, які, попри свій, скажу чесно і прямо, не молодий вік, хвороби та травми, знову стали до лав Сил безпеки та оборони України, або продовжують активно волонтерити, підтримуючи своїх дітей, учнів, послідовників та соратників, які нині борються зі зброєю у руках за Незалежність України", — додав Сирський.

Допис Сирського. Фото: скриншот

26 квітня Україна вшановує пам'ять тих, хто постраждав від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ця трагедія показала серйозність наслідків, які можуть спіткати націю та весь світ, коли авторитарний режим ігнорує цінність людського життя.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з 38-ю річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Глава держави нагадав, що зараз небезпеку для України та усієї Європи представляє окупація росіянами Запорізької АЕС.