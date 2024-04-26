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В день памяти Чернобыля Сырский предупредил о рисках катастрофы на ЗАЭС

26 апреля 2024 11:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В день памяти Чернобыля Сырский предупредил о рисках катастрофы на ЗАЭС
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почтил память пострадавших жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Генерал заявил, что сегодняшняя оккупация Россией Запорожской АЭС представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности.

Об этом главком ВСУ написал в Telegram в пятницу, 26 апреля.

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Сырский подчеркнул, что спустя почти четыре десятилетия после этого ужасного события российские войска создают риск новой ядерной катастрофы для всего мира.

"Под угрозой остается крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская атомная электростанция, которую захватили и продолжают удерживать российские оккупанты. Захватчики используют Запорожскую атомную станцию ​​как свое оборонительное сооружение, которое они
заминировали и шантажируют весь мир", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что оккупация Запорожской АЭС представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности. Сырский считает, что, учитывая факт того, что Россия начала кровавую войну с Украиной, она может быть способна на все.

Генерал также почтил героев-ликвидаторов, отдавших свою жизнь, защищая мир от радиации.

"Мои особые слова благодарности отчаянным и мужественным ветеранам – ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, которые, несмотря на свой, скажу честно и прямо, не молодой возраст, болезни и травмы, вновь стали в ряды Сил безопасности и обороны Украины или продолжают активно волонтерить, поддерживая своих детей, учеников, последователей и соратников, борющихся с оружием в руках за Независимость Украины", — добавил Сырский.

Сообщение Сырского. Фото: скриншот
Пост Сырского. Фото: скриншот

26 апреля Украина чтит память тех, кто пострадал от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта трагедия показала серьезность последствий, которые могут постичь нацию и весь мир, когда авторитарный режим игнорирует ценность жизни человека.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с 38-й годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства напомнил, что сейчас опасность для Украины и всей Европы представляет оккупация россиянами Запорожской АЭС.

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