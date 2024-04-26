В день памяти Чернобыля Сырский предупредил о рисках катастрофы на ЗАЭС

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почтил память пострадавших жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Генерал заявил, что сегодняшняя оккупация Россией Запорожской АЭС представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности.

Об этом главком ВСУ написал в Telegram в пятницу, 26 апреля.

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Сырский подчеркнул, что спустя почти четыре десятилетия после этого ужасного события российские войска создают риск новой ядерной катастрофы для всего мира.

"Под угрозой остается крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская атомная электростанция, которую захватили и продолжают удерживать российские оккупанты. Захватчики используют Запорожскую атомную станцию ​​как свое оборонительное сооружение, которое они

заминировали и шантажируют весь мир", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что оккупация Запорожской АЭС представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности. Сырский считает, что, учитывая факт того, что Россия начала кровавую войну с Украиной, она может быть способна на все.

Генерал также почтил героев-ликвидаторов, отдавших свою жизнь, защищая мир от радиации.

"Мои особые слова благодарности отчаянным и мужественным ветеранам – ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, которые, несмотря на свой, скажу честно и прямо, не молодой возраст, болезни и травмы, вновь стали в ряды Сил безопасности и обороны Украины или продолжают активно волонтерить, поддерживая своих детей, учеников, последователей и соратников, борющихся с оружием в руках за Независимость Украины", — добавил Сырский.

Пост Сырского. Фото: скриншот

26 апреля Украина чтит память тех, кто пострадал от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта трагедия показала серьезность последствий, которые могут постичь нацию и весь мир, когда авторитарный режим игнорирует ценность жизни человека.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с 38-й годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Глава государства напомнил, что сейчас опасность для Украины и всей Европы представляет оккупация россиянами Запорожской АЭС.