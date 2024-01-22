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У Чернівцях залізничний вокзал намагалися обігріти буржуйками — міська рада обурена

22 січня 2024 21:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернівцях залізничний вокзал намагалися обігріти буржуйками — міська рада обурена
Буржуйки в приміщенні залізничного вокзалу в Чернівцях. Фото: facebook.com/cvcouncil
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У приміщенні залізничного вокзалу в Чернівцях незаконно встановили буржуйки. Управління охорони культурної спадщини вже направило припис для усунення порушень.

Про це повідомляє Чернівецька міська рада.

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Буржуйки в приміщенні залізничного вокзалу в Чернівцях

"Якби кожен "підганяв" об’єкти культурної спадщини під свої потреби — в місті б не залишилося нічого справжнього. Це недопустимо, маємо берегти свій спадок", — йдеться у повідомленні.

Буржуйки в приміщенні залізничного вокзалу в Чернівцях
Буржуйки в приміщенні залізничного вокзалу в Чернівцях. Фото: facebook.com/cvcouncil

У міськраді розповіли, що для цього без погодження провели зовнішні та внутрішні роботи. Під час встановлення буржуйок не дотрималися ні вимог щодо захисту та збереження пам'ятки, ні вимог безпеки.

"Будівля вокзалу не належить громаді, вона у державній власності", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього Управління охорони культурної спадщини вже направило припис для усунення порушень.

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Допис Чернівецької міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, ТЦК у Чернівцях звинуватили в побитті та викраденні музиканта Андрія Дулецького і його друга Володимира Білика. Зазначається, що Білик є вокалістом гурту Іntermezzo.

Також ми писали, що 14 січня біля центрального автовокзалу у Чернівцях на вулиці Скальда виявили тіло жінки. Правоохоронці не встановили ознак насильницької смерті.

Чернівці
культура
вокзали
Бєлгородська область

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