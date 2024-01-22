Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Черновцах железнодорожный вокзал пытались обогреть буржуйками — городской совет возмущен arrow

В Черновцах железнодорожный вокзал пытались обогреть буржуйками — городской совет возмущен

22 января 2024 21:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черновцах железнодорожный вокзал пытались обогреть буржуйками — городской совет возмущен
Буржуйки в помещении железнодорожного вокзала в Черновцах. Фото: facebook.com/cvcouncil
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В помещении железнодорожного вокзала в Черновцах незаконно установили буржуйки. Управление охраны культурного наследия уже направило предписание по устранению нарушений.

Об этом сообщает Черновицкий городской совет.

Читайте также:

Буржуйки в помещении железнодорожного вокзала в Черновцах

"Если бы каждый "подгонял" объекты культурного наследия под свои нужды — в городе бы не осталось ничего настоящего. Это недопустимо, должны беречь свое наследие", — говорится в сообщении.

Буржуйки в помещении железнодорожного вокзала в Черновцах
Буржуйки в помещении железнодорожного вокзала в Черновцах. Фото: facebook.com/cvcouncil

В горсовете рассказали, что для этого без согласования провели внешние и внутренние работы. При установке буржуек не придерживались ни требований по защите и сохранению достопримечательности, ни требований безопасности.

"Здание вокзала не принадлежит громаде, оно в государственной собственности", — говорится в сообщении.

В результате Управление охраны культурного наследия уже направило предписание для устранения нарушений.

null
Пост Черновицкого городского совета. Фото: скриншот

Напомним, ТЦК в Черновцах обвинили в избиении и похищении музыканта Андрея Дулецкого и его друга Владимира Билыка. Отмечается, что Билык является вокалистом группы Intermezzo.

Также мы писали, что 14 января возле центрального автовокзала в Черновцах по улице Скальда обнаружили тело женщины. Правоохранители не установили признаки насильственной смерти.

Черновцы
культура
вокзалы
Белгородская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме