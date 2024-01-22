В Черновцах железнодорожный вокзал пытались обогреть буржуйками — городской совет возмущен

Буржуйки в помещении железнодорожного вокзала в Черновцах. Фото: facebook.com/cvcouncil

В помещении железнодорожного вокзала в Черновцах незаконно установили буржуйки. Управление охраны культурного наследия уже направило предписание по устранению нарушений.

Об этом сообщает Черновицкий городской совет.

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Буржуйки в помещении железнодорожного вокзала в Черновцах

"Если бы каждый "подгонял" объекты культурного наследия под свои нужды — в городе бы не осталось ничего настоящего. Это недопустимо, должны беречь свое наследие", — говорится в сообщении.

Буржуйки в помещении железнодорожного вокзала в Черновцах. Фото: facebook.com/cvcouncil

В горсовете рассказали, что для этого без согласования провели внешние и внутренние работы. При установке буржуек не придерживались ни требований по защите и сохранению достопримечательности, ни требований безопасности.

"Здание вокзала не принадлежит громаде, оно в государственной собственности", — говорится в сообщении.

В результате Управление охраны культурного наследия уже направило предписание для устранения нарушений.

Пост Черновицкого городского совета. Фото: скриншот

Напомним, ТЦК в Черновцах обвинили в избиении и похищении музыканта Андрея Дулецкого и его друга Владимира Билыка. Отмечается, что Билык является вокалистом группы Intermezzo.

Также мы писали, что 14 января возле центрального автовокзала в Черновцах по улице Скальда обнаружили тело женщины. Правоохранители не установили признаки насильственной смерти.