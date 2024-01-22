В Черновцах железнодорожный вокзал пытались обогреть буржуйками — городской совет возмущен
В помещении железнодорожного вокзала в Черновцах незаконно установили буржуйки. Управление охраны культурного наследия уже направило предписание по устранению нарушений.
Об этом сообщает Черновицкий городской совет.
Буржуйки в помещении железнодорожного вокзала в Черновцах
"Если бы каждый "подгонял" объекты культурного наследия под свои нужды — в городе бы не осталось ничего настоящего. Это недопустимо, должны беречь свое наследие", — говорится в сообщении.
В горсовете рассказали, что для этого без согласования провели внешние и внутренние работы. При установке буржуек не придерживались ни требований по защите и сохранению достопримечательности, ни требований безопасности.
"Здание вокзала не принадлежит громаде, оно в государственной собственности", — говорится в сообщении.
В результате Управление охраны культурного наследия уже направило предписание для устранения нарушений.
Напомним, ТЦК в Черновцах обвинили в избиении и похищении музыканта Андрея Дулецкого и его друга Владимира Билыка. Отмечается, что Билык является вокалистом группы Intermezzo.
Также мы писали, что 14 января возле центрального автовокзала в Черновцах по улице Скальда обнаружили тело женщины. Правоохранители не установили признаки насильственной смерти.
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