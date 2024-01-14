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У Чернівцях біля автовокзалу виявили тіло жінки — що відомо

14 січня 2024 15:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернівцях біля автовокзалу виявили тіло жінки — що відомо
Автовокзал у Чернівцях. Фото: wikimapia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 14 січня, біля центрального автовокзалу у Чернівцях на вулиці Скальда виявили тіло жінки. Правоохоронці не встановили ознак насильницької смерті.

Про це повідомляє "Молодий буковинець" з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

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Тіло жінки біля автовокзалу у Чернівцях

У мережі писали, що жінку вбили, попередньо зґвалтувавши. Однак цю інформацію не підтвердили у поліції.

"14.01.2024 вранці надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в м. Чернівці, вулиця Скальда виявлено тіло невідомої жінки. На місце події одразу були скеровані правоохоронці та медики. Оглядом тіла ознак насильницької смерті не виявлено", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що причиною смерті 58-річної жінки могла стати хронічна печінкова ниркова недостатність "цироз печінки".

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.

Також ми писали, що у Львові 90-річний чоловік вбив сокирою свою 49-річну невістку. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

смерть
Чернівці
поліція
вокзали

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