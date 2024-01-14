В Черновцах возле автовокзала обнаружили тело женщины — что известно

Автовокзал в Черновцах. Фото: wikimapia

Сегодня утром, 14 января, возле центрального автовокзала в Черновцах по улице Скальда обнаружили тело женщины. Правоохранители не установили признаки насильственной смерти.

Об этом сообщает "Молодой буковинец" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Читайте также:

Тело женщины возле автовокзала в Черновцах

В сети писали, что женщину убили, предварительно изнасиловав. Однако эту информацию не подтвердили в полиции.

"14.01.2024 утром поступило сообщение из службы 102 о том, что в г. Черновцы, улица Скальда обнаружено тело неизвестной женщины. На место происшествия сразу были направлены правоохранители и медики. Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено", — говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что причиной смерти 58-летней женщины могла стать хроническая печеночная почечная недостаточность "цирроз печени".

Тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили двух мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Также мы писали, что во Львове 90-летний мужчина убил топором свою 49-летнюю невестку. Правоохранители уже задержали злоумышленника.