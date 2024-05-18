У Чернівцях витратять 42 млн грн на дорогі матеріали для ремонту столітньої школи

Школа у Чернівецькій області. Фото: nashigroshi.org

Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради уклав угоду з ТОВ "Валдероуд" про капітальний ремонт школи №20 у Чернівцях. Витратити на це планують 42,46 млн грн.

Про це йдеться в системі Prozorro, передає видання "Наші гроші".

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До настання зими 2024 року у будівлі гімназії №20, спорудженій у 1909 році, планується проведення заходів з енергоощадження. Вони включають загальнобудівельні роботи та внутрішнє оздоблення, утеплення фасадів, заміну вікон і дверей, ремонт опалення, вентиляції, даху і системи блискавкозахисту.

Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

У 2022 році замовником проєкту без проведення торгів став ФОП Гліган Віталій Степанович за суму 637 тис. гривень, а експертний звіт було підготовлено ТОВ "Експертиза МВК".

Фінансування самого процесу робіт здійснюється за рахунок позики, отриманої від Європейського інвестиційного банку у рамках проєкту "Програма для відновлення України", тоді як ПДВ покривається коштом з місцевого бюджету. Договірна ціна є динамічною, що означає, що оплата може здійснюватися за цінами, відмінними від тих, що зазначені у кошторисах.

У зведеній інформації про розподіл ресурсів найбільша сума, а саме 7,79 млн гривень, або 18% від загальної вартості підряду, призначена на придбання металопластикових віконних блоків за ціною 13 440 гривень за квадратний метр. Ці вікна мають профіль шириною 70 мм і двокамерний склопакет, а також у комплект входить піна, анкер, силікон, підставковий профіль і антимоскітна сітка.

У порівнянні зі стандартними металопластиковими віконними блоками, ціни на них досить високі. Наприклад, під час реконструкції лікарень у Кам’янському для енергозберігаючих металопластикових віконних блоків із підсиленим профілем використовувалась ціна в розмірі 6 597 гривень за квадратний метр. Це вдвічі менше, ніж ціна в Чернівцях.

Додатково 1,23 мільйона гривень було виділено на придбання рекуператорів Prana 200C за ціною 26 640 гривень кожен. Водночас наразі "Епіцентр" та офіційний дистриб'ютор Prana в Україні пропонують їх за 17 340 гривень, що на 35% дешевше.

Рекуператор. Фото: "Наші гроші"

Додатково 654 тисячі гривень було відведено на придбання радіаторів Hi-therm pro 22 типу 600х1200 з боковим підключенням за ціною 10 726 гривень за штуку. Водночас в інтернет-магазинах їх можна придбати за 5 530 гривень, що майже вдвічі дешевше.

Радіатор. Фото: "Наші гроші"

Загальна імовірна переплата може сягати майже 6 млн грн. Цієї суми вистачило б на чотири нові пікапи Mitsubishi L200.

"Згідно пояснювальної записки до кошторису, середньомісячна зарплата робітника при нормі тривалості робочого часу 170,25 людино-години і розряді робіт 3,8 складає 12 559 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий — 16 837 грн. Середня зарплата за вакансіями на "Work.ua" у Чернівцях ще вища – 20 000 грн", — йдеться у матеріалі.

Що потрібно було для участі в торгах

Для участі в торгах необхідно було пред'явити щонайменше два виконані аналогічні договори за останні чотири роки, за винятком періоду воєнного стану, кожен з яких мав суму не менше 30% від очікуваної вартості. Ці договори повинні були стосуватися будівництва, реконструкції, капітального ремонту чи реставрації будівель соціально-культурного призначення, які мають клас наслідків не нижче СС2.

Умовами мали бути включені утеплення фасадів, улаштування покрівель з металочерепиці, монтаж металопластикових вікон і дверей, а також встановлення опалювальних радіаторів. Замовник також вимагав підтвердження середньорічного обороту за останні чотири роки, за винятком періоду воєнного стану, не менше ніж на 30% від очікуваної суми, а також наявність певної кількості техніки і працівників.

Нагадаємо, у Дніпропетровському територіальному центру комплектування вирішили замовити послуги перевезення військовозобов'язаних "до місця призначення за маршрутом". На це військкоми планують витратити 10 мільйонів гривень.

Також КП "Київський метрополітен" оголосило два нові тендери щодо закупівлі та встановлення кондиціонерів. На це мають намір витратити понад п'ять мільйонів гривень.