В Черновцах потратят 42 млн грн на дорогие материалы для ремонта столетней школы

Школа в Черновицкой области. Фото: nashigroshi.org

Департамент инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета заключил соглашение с ООО "Валдероуд" о капитальном ремонте школы №20 в Черновцах. Потратить на это планируют 42,46 млн грн.

Об этом говорится в системе Prozorro, передает издание "Наши деньги".

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Дорогостоящий ремонт школы

До наступления зимы 2024 года в здании гимназии №20, построенном в 1909 году, планируется проведение мероприятий по энергосбережению. Они включают в себя общестроительные работы и внутреннюю отделку, утепление фасадов, замену окон и дверей, ремонт отопления, вентиляции, крыши и системы молниезащиты.

Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

В 2022 году заказчиком проекта без проведения торгов стал ФЛП Глиган Виталий Степанович за сумму 637 тыс. гривен, а экспертный отчет был подготовлен ООО "Экспертиза МВК".

Финансирование самого процесса работ осуществляется за счет займа, полученного от Европейского инвестиционного банка в рамках проекта "Программа для восстановления Украины", тогда как НДС покрывается за счет средств из местного бюджета. Договорная цена является динамической, что означает, что оплата может осуществляться по ценам, отличным от тех, которые указаны в сметах.

В сводной информации о распределении ресурсов наибольшая сумма, а именно 7,79 млн гривен, или 18% от общей стоимости подряда, предназначена на приобретение металлопластиковых оконных блоков по цене 13 440 гривен за квадратный метр. Эти окна имеют профиль шириной 70 мм и двухкамерный стеклопакет, а также в комплект входит пена, анкер, силикон, подставочный профиль и антимоскитная сетка.

По сравнению со стандартными металлопластиковыми оконными блоками, цены на них достаточно высокие. Например, во время реконструкции больниц в Каменском для энергосберегающих металлопластиковых оконных блоков с усиленным профилем использовалась цена в размере 6 597 гривен за квадратный метр. Это вдвое меньше, чем цена в Черновцах.

Дополнительно 1,23 миллиона гривен было выделено на приобретение рекуператоров Prana 200C по цене 26 640 гривен каждый. В то же время сейчас "Эпицентр" и официальный дистрибьютор Prana в Украине предлагают их за 17 340 гривен, что на 35% дешевле.

Рекуператор. Фото: "Наши деньги"

Дополнительно 654 тысячи гривен было отведено на приобретение радиаторов Hi-therm pro 22 типа 600х1200 с боковым подключением по цене 10 726 гривен за штуку. В то же время в интернет-магазинах их можно приобрести за 5 530 гривен, что почти вдвое дешевле.

Радиатор. Фото: "Наши деньги"

Общая вероятная переплата может достигать почти 6 млн грн. Этой суммы хватило бы на четыре новых пикапа Mitsubishi L200.

"Согласно пояснительной записке к смете, среднемесячная зарплата рабочего при норме продолжительности рабочего времени 170,25 человеко-часа и разряде работ 3,8 составляет 12 559 грн. По данным Пенсионного фонда, показатель средней зарплаты для исчисления пенсии выше — 16 837 грн. Средняя зарплата по вакансиям на "Work.ua" в Черновцах еще выше — 20 000 грн", — говорится в материале.

Что нужно было для участия в торгах

Для участия в торгах необходимо было предъявить не менее двух выполненных аналогичных договоров за последние четыре года, за исключением периода военного положения, каждый из которых имел сумму не менее 30% от ожидаемой стоимости. Эти договоры должны были касаться строительства, реконструкции, капитального ремонта или реставрации зданий социально-культурного назначения, которые имеют класс последствий не ниже СС2.

Условиями должны были быть включены утепление фасадов, устройство кровель из металлочерепицы, монтаж металлопластиковых окон и дверей, а также установка отопительных радиаторов. Заказчик также требовал подтверждения среднегодового оборота за последние четыре года, за исключением периода военного положения, не менее чем на 30% от ожидаемой суммы, а также наличие определенного количества техники и работников.

Напомним, в Днепропетровском территориальном центре комплектования решили заказать услуги перевозки военнообязанных "к месту назначения по маршруту". На это военные планируют потратить 10 миллионов гривен.

Также КП "Киевский метрополитен" объявило два новых тендера по закупке и установке кондиционеров. На это намерены потратить более пяти миллионов гривен.