В Кременчузі планують витратити майже 100 млн гривень на нову автоматизовану систему оповіщення

Вид на Кременчуг. Фото: Shutterstock

В Кременчуці заплановано впровадити нову автоматизовану систему оповіщення. Обійдеться цей проект міському бюджету в 88,6 млн гривень.

Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro.

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Сьогодні, 28 березня, Департамент з питань цивільного захисту Кременчуцького району оголосив тендер на будівництво системи.

Зазначений проект розподілено на три етапи. Перший етап передбачено завершити до кінця 2024 року, а фінальна реалізація системи запланована на кінець 2026 року.

Нагадаємо, що Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський центр розвитку туризму" планує замовити дві нові фотозони для міста. Відповідне замовлення обійдеться бюджету столиці у 700 тисяч гривень.

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