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В Кременчуці планують витратити майже 100 млн гривень на нову автоматизовану систему оповіщення

28 березня 2024 22:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Кременчузі планують витратити майже 100 млн гривень на нову автоматизовану систему оповіщення
Вид на Кременчуг. Фото: Shutterstock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Кременчуці заплановано впровадити нову автоматизовану систему оповіщення. Обійдеться  цей проект міському бюджету в 88,6 млн гривень.

Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro.

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Мільйони на нову систему оповіщення

Сьогодні, 28 березня, Департамент з питань цивільного захисту Кременчуцького району оголосив тендер на будівництво системи.

Зазначений проект розподілено на три етапи. Перший етап передбачено завершити до кінця 2024 року, а фінальна реалізація системи запланована на кінець 2026 року.

Нагадаємо, що Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський центр розвитку туризму" планує замовити дві нові фотозони для міста. Відповідне замовлення обійдеться бюджету столиці у 700 тисяч гривень. 

Також ми писали про те, що в Подільському районі Одеської області планують придбати модульний будинок для офіцера громади. На домівку готові витратити майже мільйон.

Кременчук
ProZorro
Полтавська область
повітряна тривога

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