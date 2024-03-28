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В Кременчуге планируют потратить почти 100 млн гривен на новую автоматизированную систему оповещения

28 марта 2024 22:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Кременчуге планируют потратить почти 100 млн гривен на новую автоматизированную систему оповещения
Вид на Кременчуг. Фото: Shutterstock
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Кременчуге планируется внедрить новую автоматизированную систему оповещения. Обойдется этот проект городскому бюджету в 88,6 млн гривен.

Об этом стало известно с сайта электронных закупок Prozorro.

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Миллионы на новую систему оповещения

Сегодня, 28 марта, Департамент по гражданской защите Кременчугского района объявил тендер на строительство системы.

Указанный проект распределен на три этапа. Первый этап предполагается завершить до конца 2024 года, а финальная реализация системы запланирована к концу 2026 года.

Напомним, что Коммунальное некоммерческое предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский центр развития туризма" планирует заказать две новые фотозоны для города. Соответствующий заказ обойдется бюджету столицы в 700 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Подольском районе Одесской области планируется приобрести модульный дом для офицера общины. На дом готовы потратить почти миллион.

Кременчуг
ProZorro
Полтавская область
воздушная тревога

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