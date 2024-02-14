У Чернігові в авто вибухнула граната, загинули двоє людей

Понівечене внаслідок вибуху авто. Фото: Нацполіція

В одному з мікрорайонів міста Чернігів у вівторок, 13 лютого, стався вибух в легковому авто. Правоохоронці з'ясували, що причиною спалаху став підрив гранати в салоні машини. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської поліції в середу, 14 лютого.

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За даними слідства, вибух в легковому авто в Чернігові стався о 19:00 13 лютого. В результаті загоряння постраждало двоє людей, яких одразу госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

Стало відомо, що 14 лютого чоловік та жінка від отриманих поранень померли в лікарні. Наразі триває досудове розслідування.

Понівечене авто внаслідок вибуху. Фото: Нацполіція

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Червонограді Львівської області неподалік кладовища стався підрив гранати. Внаслідок вибуху поранення отримали двоє чоловіків.

Також ми писали про те, що в Кривому Розі невідомий обстріляв багатоповерхівку з гранатомета. В будинку пролунало декілька вибухів.