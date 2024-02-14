Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Чернігові в авто вибухнула граната, загинули двоє людей arrow

У Чернігові в авто вибухнула граната, загинули двоє людей

14 лютого 2024 18:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Чернігові в авто вибухнула граната, загинули двоє людей
Понівечене внаслідок вибуху авто. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В одному з мікрорайонів міста Чернігів у вівторок, 13 лютого, стався вибух в легковому авто. Правоохоронці з'ясували, що причиною спалаху став підрив гранати в салоні машини. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської поліції в середу, 14 лютого.

Читайте також:

Підрив гранати в авто в Чернігові

За даними слідства, вибух в легковому авто в Чернігові стався о 19:00 13 лютого. В результаті загоряння постраждало двоє людей, яких одразу госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

Стало відомо, що 14 лютого чоловік та жінка від отриманих поранень померли в лікарні. Наразі триває досудове розслідування.

Понівечене авто внаслідок вибуху. Фото: Нацполіція
Понівечене авто внаслідок вибуху. Фото: Нацполіція
Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Червонограді Львівської області неподалік кладовища стався підрив гранати. Внаслідок вибуху поранення отримали двоє чоловіків.

Також ми писали про те, що в Кривому Розі невідомий обстріляв багатоповерхівку з гранатомета. В будинку пролунало декілька вибухів.

смерть
поліція
Чернігів
авто
Україна
граната

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі