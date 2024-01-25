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У Кривому Розі стався вибух у будинку

25 січня 2024 13:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Кривому Розі стався вибух у будинку
Наслідки вибуху у Кривому Розі. Фото: Свої Кривий Ріг
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Тернівському районі Кривого Рогу жителі багатоповерхівки прокинулися від вибуху. Сталося це сьогодні, 25 січня, близько 05:00.

Про це повідомили очевидці події для видання "Перший Криворізький".

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За попередніми даними, невідомий чоловік вистрелив у будинок з ручного протитанкового гранатомета. У квартирі знаходилася жінка з маленькою дитиною, а саме з хлопчиком від одного року. На щастя, внаслідок такого інциденту люди не постраждали.

наслідки вибуху у Кривому Розі
Наслідки вибуху у Кривому Розі. Фото: Свої Кривий Ріг

"На місці працюють правоохоронці. Редакція звернулась по коментар до пресової служби Криворізького районного управління поліції", — додали у повідомленні. 

наслідки вибуху у Кривому Розі
Наслідки вибуху у Кривому Розі. Фото: Свої Кривий Ріг

Своєю чергою за інформацією видання "Свої Кривий Ріг", на момент всередині квартири нікого не було. 

Вибуховою хвилею було пошкоджено декілька вікон поблизу. На місці події працює поліція. 

Нагадаємо, раніше на Львівщині військовий залякував працівників міської ради гранатою та пістолетом. Суд звинуватив чоловіка у дрібному хуліганстві й призначив штраф у розмірі 51 гривня. 

Кривий Ріг
вибух
поліція
граната
люди

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