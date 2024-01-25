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В Кривом Роге произошел взрыв в доме

25 января 2024 13:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Кривом Роге произошел взрыв в доме
Последствия взрыва в Кривом Роге. Фото: Свои Кривой Рог
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Терновском районе Кривого Рога жители многоэтажки проснулись от взрыва. Произошло это сегодня, 25 января, около 05:00.

Об этом сообщили очевидцы события для издания "Первый Криворожский".

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По предварительным данным, неизвестный мужчина выстрелил в здание из ручного противотанкового гранатомета. В квартире находилась женщина с маленьким ребенком, а именно с мальчиком от одного года. К счастью, в результате такого инцидента люди не пострадали.

последствия взрыва в Кривом Роге
Последствия взрыва в Кривом Роге. Фото: Свои Кривой Рог

"На месте работают правоохранители. Редакция обратилась за комментарием к пресс-службе Криворожского районного управления полиции", — добавили в сообщении.

последствия взрыва в Кривом Роге
Последствия взрыва в Кривом Роге. Фото: Свои Кривой Рог

В свою очередь по информации издания "Свои Кривой Рог", на момент взрыва внутри квартиры никого не было.

Взрывной волной было повреждено несколько окон поблизости. На месте происшествия работает полиция.

Напомним, ранее во Львовской области военный запугивал работников городского совета гранатой и пистолетом. Суд обвинил мужчину в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 51 гривны.

Кривой Рог
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полиция
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