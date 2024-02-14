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В Чернигове в авто взорвалась граната, погибли два человека

14 февраля 2024 18:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Чернигове в авто взорвалась граната, погибли два человека
Побитый в результате взрыва автомобиль. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В одном из микрорайонов города Чернигова во вторник, 13 февраля, произошел взрыв в легковом авто. Стражи порядка выяснили, что причиной пожара стал подрыв гранаты в салоне машины. В результате взрыва погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской полиции в среду, 14 февраля.

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Подрыв гранаты в авто в Чернигове

По данным следствия, взрыв в легковом автомобиле в Чернигове произошел в 19:00 13 февраля. В результате возгорания пострадали два человека, которых сразу госпитализировали в больницу.

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения.

Стало известно, что 14 февраля мужчина и женщина от полученных ранений скончались в больнице. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Изуродованный автомобиль в результате взрыва. Фото: Нацполиция
Побитый автомобиль в результате взрыва. Фото: Нацполиция
Скриншот сообщения полиции
Скриншот поста полиции

Напомним, в Червонограде Львовской области недалеко от кладбища произошел подрыв гранаты. В результате взрыва ранения получили двое мужчин.

Также мы писали о том, что в Кривом Роге неизвестный обстрелял многоэтажку из гранатомета. В доме прогремело несколько взрывов.

смерть
полиция
Чернигов
авто
Украина
граната

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