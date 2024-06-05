Правоохоронці викрили нарколабораторію в Чернігові

Затримання організатора. Фото: Нацполіція

У Чернігові правоохоронці викрили лабораторію з виготовлення наркотичних речовин. Організатори незаконної схеми щомісяця заробляли понад 12 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Telegram у середу, 5 червня.

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Нарколабораторія у Чернігові

"У Чернігові поліцейські ліквідували лабораторію з виробництва наркотиків та психотропних речовин зі щомісячним прибутком понад 12 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Нарколабораторія. Фото: Нацполіція

Нарколабораторія. Фото: Нацполіція

Так, нарколабораторія була облаштована у господарському приміщенні одного з автокооперативів міста. А готові наркотики організатор фасував і розповсюджував шляхом майстер-кладів та закладок у Чернігові й області.

Нарколабораторія. Фото: Нацполіція

Нарколабораторія. Фото: Нацполіція

Однак правоохоронцям Нацполіції та спецпідрозділу КОРД вдалося затримати та провести санкціоновані обшуки.

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, у Чорноморську Одеської області під час комендантської години зупинили 17-річного хлопця, який був під дією наркотиків. Виявилось, що він також займається фасуванням та збуванням.

Також ми писали, що у Миколаєві місцевий чоловік вирішив зайнятися бізнесом з розповсюдження наркотиків та навіть облаштував для цього усе необхідне у власній квартирі. Ділка викрили правоохоронці, тепер він може сісти за ґрати на 12 років.