Правоохранители разоблачили нарколабораторию в Чернигове

Задержание организатора. Фото: Нацполиция

В Чернигове правоохранители разоблачили лабораторию по изготовлению наркотических веществ. Организаторы незаконной схемы ежемесячно зарабатывали более 12 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram в среду, 5 июня.

Читайте также:

Нарколаборатория в Чернигове

"В Чернигове полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков и психотропных веществ с ежемесячной прибылью более 12 млн гривен", — говорится в сообщении.

Нарколоборатория. Фото: Нацполиция

Нарколоборатория. Фото: Нацполиция

Так, нарколаборатория была обустроена в хозяйственном помещении одного из автокооперативов города. А готовые наркотики организатор расфасовывал и распространял путем мастер-кладов и закладок в Чернигове и области.

Нарколоборатория. Фото: Нацполиция

Нарколоборатория. Фото: Нацполиция

Однако стражам порядка Нацполиции и спецподразделения КОРД удалось задержать и провести санкционированные обыски.

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Черноморске Одесской области во время комендантского часа остановили 17-летнего парня, находившегося под действием наркотиков. Оказалось, что он также занимается фасовкой и сбытом.

Также мы писали, что в Николаеве местный мужчина решил заняться бизнесом по распространению наркотиков и даже обустроил для этого все, что необходимо, в собственной квартире. Дельца разоблачили правоохранители, теперь он может сесть за решетку на 12 лет.