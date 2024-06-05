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В Чернигове ликвидировали нарколабораторию, которая ежемесячно приносила более 12 млн грн

5 июня 2024 14:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Правоохранители разоблачили нарколабораторию в Чернигове
Задержание организатора. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Чернигове правоохранители разоблачили лабораторию по изготовлению наркотических веществ. Организаторы незаконной схемы ежемесячно зарабатывали более 12 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram в среду, 5 июня.

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Нарколаборатория в Чернигове

"В Чернигове полицейские ликвидировали лабораторию по производству наркотиков и психотропных веществ с ежемесячной прибылью более 12 млн гривен", — говорится в сообщении.

сбывал наркотики в Чернигове
Нарколоборатория. Фото: Нацполиция
Торговал психотропами в Чернигове
Нарколоборатория. Фото: Нацполиция

Так, нарколаборатория была обустроена в хозяйственном помещении одного из автокооперативов города. А готовые наркотики организатор расфасовывал и распространял путем мастер-кладов и закладок в Чернигове и области.

Изготовлял наркотики и психотропы в Чернигове.
Нарколоборатория. Фото: Нацполиция
Полиция разоблачила наркоторговца в Чернигове
Нарколоборатория. Фото: Нацполиция

Однако стражам порядка Нацполиции и спецподразделения КОРД удалось задержать и провести санкционированные обыски.

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Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Черноморске Одесской области во время комендантского часа остановили 17-летнего парня, находившегося под действием наркотиков. Оказалось, что он также занимается фасовкой и сбытом.

Также мы писали, что в Николаеве местный мужчина решил заняться бизнесом по распространению наркотиков и даже обустроил для этого все, что необходимо, в собственной квартире. Дельца разоблачили правоохранители, теперь он может сесть за решетку на 12 лет.

наркоторговля
полиция
Чернигов
наркотики

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