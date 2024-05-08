У Черкасах пожежна машина врізалась в тролейбус, потраждали пенсіонерка та дитина

Місце ДТП у Черкасах. Фото: Поліція Черкаської області

На одному з центральних перехресть Черкас сталася масштабна ДТП. Пожежна машина зіткнулася з тролейбусом. Внаслідок аварії травмувались двоє пасажирів тролейбуса — пенсіонерка і дитина.

Про це у вівторок, 8 травня, повідомили у Поліції Черкаської області.

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За попередньою інформацією, у ДТП винен водій пожежної вантажівки.

"Водій автомобіля MAN, рухаючись з увімкненими проблисковими маячками та спецсигналами, перетинаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора, допустив зіткнення з тролейбусом. Від удару некерований пасажирський транспортний засіб виїхав на тротуар, де пошкодив пʼять припаркованих авто", — йдеться у звіті поліції.

Серед постраждалих — 61-річна пасажирка тролейбуса. Її госпіталізували. Також легких травм зазнала неповнолітня дівчина. Швидка відвезла її на обстеження до дитячої лікарні.

Фото: Поліція Черкаської області

Фото: Поліція Черкаської області

Фото: Поліція Черкаської області

Фото: Поліція Черкаської області

Фото: Поліція Черкаської області 1 / 5

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно ледь не загинула в ДТП відома захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, більше відома як "Пташка". Дівчину врятували подушки та ремінь безпеки в автомобілі.

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