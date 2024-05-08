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У Черкасах пожежна машина врізалась в тролейбус — госпіталізовані пенсіонерка та дитина

8 травня 2024 23:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Черкасах пожежна машина врізалась в тролейбус, потраждали пенсіонерка та дитина
Місце ДТП у Черкасах. Фото: Поліція Черкаської області
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На одному з центральних перехресть Черкас сталася масштабна ДТП. Пожежна машина зіткнулася з тролейбусом. Внаслідок аварії травмувались двоє пасажирів тролейбуса — пенсіонерка і дитина. 

Про це у вівторок, 8 травня, повідомили у Поліції Черкаської області. 

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За попередньою інформацією, у ДТП винен водій пожежної вантажівки.

"Водій автомобіля MAN, рухаючись з увімкненими проблисковими маячками та спецсигналами, перетинаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора, допустив зіткнення з тролейбусом. Від удару некерований пасажирський транспортний засіб виїхав на тротуар, де пошкодив пʼять припаркованих авто", — йдеться у звіті поліції. 

Серед постраждалих — 61-річна пасажирка тролейбуса. Її госпіталізували. Також легких травм зазнала неповнолітня дівчина. Швидка відвезла її на обстеження до дитячої лікарні.

  • У Черкасах пожежна машина зіткнулась з тролейбусом
    Фото: Поліція Черкаської області
  • У Черкасах пожежна машина зіткнулась з тролейбусом
    Фото: Поліція Черкаської області
  • У Черкасах пожежна машина зіткнулась з тролейбусом
    Фото: Поліція Черкаської області
  • У Черкасах пожежна машина зіткнулась з тролейбусом
    Фото: Поліція Черкаської області
  • У Черкасах пожежна машина зіткнулась з тролейбусом
    Фото: Поліція Черкаської області
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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху проводиться досудове розслідування. 

Нагадаємо, нещодавно ледь не загинула в ДТП відома захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, більше відома як "Пташка". Дівчину врятували подушки та ремінь безпеки в автомобілі.

Раніше ми повідомляли, що Вища рада правосуддя покарала суддю з Тернополя, який у 2021 році не притягнув до відповідальності п’яного водія. Порушник їхав на авто зі швидкістю 152-172 кілометри на годину та на смерть збив жінку. 

ДТП
аварія
Черкаси
розслідування

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