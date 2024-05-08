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В Черкассах пожарная машина врезалась в троллейбус — госпитализированы пенсионерка и ребенок

8 мая 2024 23:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Черкассах пожарная машина врезалась в троллейбус, пострадали пенсионерка и ребенок
Место ДТП в Черкассах. Фото: Полиция Черкасской области
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На одном из центральных перекрестков Черкасс произошло масштабное ДТП. Пожарная машина столкнулась с троллейбусом. В результате аварии травмировались двое пассажиров троллейбуса — пенсионерка и ребенок.

Об этом во вторник, 8 мая, сообщили в полиции Черкасской области.

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По предварительной информации, виновник ДТП — водитель пожарного грузовика.

"Водитель автомобиля MAN, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами, пересекая перекресток на красный сигнал светофора, допустил столкновение с троллейбусом. От удара неуправляемое пассажирское транспортное средство выехало на тротуар, где повредило пять припаркованных авто", — говорится в отчете полиции.

Среди пострадавших — 61-летняя пассажирка троллейбуса. Ее госпитализировали. Также легкие травмы получила несовершеннолетняя девочка. Скорая отвезла ее на обследование в детскую больницу.

  • В Черкассах пожарная машина столкнулась с троллейбусом
    Фото: Полиция Черкасской области
  • В Черкассах пожарная машина столкнулась с троллейбусом
    Фото: Полиция Черкасской области
  • В Черкассах пожарная машина столкнулась с троллейбусом
    Фото: Полиция Черкасской области
  • В Черкассах пожарная машина столкнулась с троллейбусом
    Фото: Полиция Черкасской области
  • В Черкассах пожарная машина столкнулась с троллейбусом
    Фото: Полиция Черкасской области
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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно чуть не погибла в ДТП известная защитница Мариуполя Екатерина Полищук, больше известная как "Пташка". Девушку спасли подушка и ремень безопасности в автомобиле.

Ранее мы сообщали, что Высший совет правосудия наказал судью из Тернополя, который в 2021 году не привлек к ответственности пьяного водителя. Нарушитель ехал на авто со скоростью 152-172 километра в час и насмерть сбил женщину.

ДТП
авария
Черкассы
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