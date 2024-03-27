Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Чехії б'ють тривогу через загрозу для Європи з боку Росії arrow

У Чехії б'ють тривогу через загрозу для Європи з боку Росії

27 березня 2024 05:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Чехії б'ють тривогу через загрозу для Європи з боку Росії
Вулиця у Чехії. Фото: Unsplash
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Нолова чеської Служби інформації та безпеки Міхал Куделка вважає, що жителям Європи не слід сприймати війну в Україні або на Близькому сході, як щось далеке та нереальне. Якби агресори опинились бі на території ЄС, то вони б легко повторили свої злочини.

Про це Куделка заявив у вівторок, 26 березня, інформує České noviny.

Читайте також:

Чого бояться у Чехії від РФ

"Те, що російські солдати роблять в Україні або палестинські терористи в Ізраїлі, вони б зробили і тут без жодної жалості", — сказав він.

Куделка заявив, що країнам потрібно бути готовими до нових ризиків, а громадянам Чехії слід сприймати війну в Україні, як ризик для власної безпеки. 

"Агресивна Російська Федерація являє собою велику загрозу для демократичних країн Європи, зокрема для Чехії", — додав він.

Підтримка ідеї про те, що польські добровольці могли б їхати воювати на боці України або навіть залучити польську армію на допомогу Україні зростає серед громадян Польщі. 

Нагадаємо, що експерт розповів про допомогу від Чехії для України.

Раніше ми писали, що Кулеба анонсував постачання на фронт снарядів за чеською ініціативою.

війна
Чехія
Європа
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом