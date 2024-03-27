У Чехії б'ють тривогу через загрозу для Європи з боку Росії

Вулиця у Чехії. Фото: Unsplash

Нолова чеської Служби інформації та безпеки Міхал Куделка вважає, що жителям Європи не слід сприймати війну в Україні або на Близькому сході, як щось далеке та нереальне. Якби агресори опинились бі на території ЄС, то вони б легко повторили свої злочини.

Про це Куделка заявив у вівторок, 26 березня, інформує České noviny.

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"Те, що російські солдати роблять в Україні або палестинські терористи в Ізраїлі, вони б зробили і тут без жодної жалості", — сказав він.

Куделка заявив, що країнам потрібно бути готовими до нових ризиків, а громадянам Чехії слід сприймати війну в Україні, як ризик для власної безпеки.

"Агресивна Російська Федерація являє собою велику загрозу для демократичних країн Європи, зокрема для Чехії", — додав він.

Підтримка ідеї про те, що польські добровольці могли б їхати воювати на боці України або навіть залучити польську армію на допомогу Україні зростає серед громадян Польщі.

Нагадаємо, що експерт розповів про допомогу від Чехії для України.

Раніше ми писали, що Кулеба анонсував постачання на фронт снарядів за чеською ініціативою.